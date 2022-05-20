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「國道休息站」被抄了！狂傳辣照供選妃　老司機哀嚎送情書惜惜

▲▼ 外籍應召站以養生館或民宅為掩護，專案小組搜索現場扣押犯罪所得及工具 。（圖／移民署提供）

▲▼ 外籍應召站以養生館或民宅為掩護，專案小組搜索現場扣押犯罪所得及工具 。（圖／移民署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊接獲檢舉，台南及嘉義某民宅暗藏春色，夜間尋芳客車輛絡繹不絕，為防衍生疫情破口，專勤隊偵查人員循線前往探查，並報請台南地方檢察署指揮偵辦，破獲以林姓及王姓主嫌為首的色情應召站集團，拘提5名集團成員到案，查獲越南籍應召女子7名及男客4名，並扣押帳冊及不法所得102萬元，全案依妨害風化等罪嫌移送偵辦。

▲▼ 外籍應召站以養生館或民宅為掩護，專案小組搜索現場扣押犯罪所得及工具 。（圖／移民署提供）

移民官探查發現應召站皮條客為求生意上門，積極與路過民眾加LINE傳送應召站女子香豔火辣的清涼照供其挑選，還不忘囑咐：「最近警察抓很兇，要小心一點！」經埋伏蒐證確認應召站集團經營模式後，嘉義縣專勤隊與調查局嘉義縣調查站組成專案小組，於111年3月會同嘉義縣警察局、台南市警察局等單位，於嘉義水上及台南新營地區執行搜索。

▲▼ 外籍應召站以養生館或民宅為掩護，專案小組搜索現場扣押犯罪所得及工具 。（圖／移民署提供）

專案小組進一步調查，集團主嫌透過跨國招募的方式，媒介外籍女子以觀光、學生或移工身分入境，實則是來台從事性交易，且在未還清海外欠下債務前，應召女子難以轉換工作，應召集團是否涉嫌違反人口販運防制法，專案小組將持續深入追查。

▲▼ 外籍應召站以養生館或民宅為掩護，專案小組搜索現場扣押犯罪所得及工具 。（圖／移民署提供）


多數逾期外籍應召女子已遣送出國，日前收容在嘉義縣專勤隊時，有多位自稱是應召女子男朋友的國人，紛紛前來轉交財物，更有每日準時報到送情書，不禁讓專案小組感嘆應召集團的豔名遠播。

本案由移民署與檢警調單位聯手，直搗以養生館或民宅為掩護，且屋內設有暗門及密道的應召集團，讓台南及嘉義地區老司機口耳相傳的「國道休息站」被迫歇業，還給附近居民寧靜的生活空間。

嘉義縣專勤隊隊長張玉龍呼籲，為淨化治安及維護社會秩序，移民署與檢警調等執法單位將持續合作，查察特種營業場所，並提醒民眾勿涉足是類場所，若發現外來人口在我國從事任何不法活動，或有遭受不法逼迫或迫害等情事，請踴躍向檢警調及移民等執法單位檢舉，共同打擊不法。

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