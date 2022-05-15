新北喊放寬「快篩陽=確診」！2點質疑陳時中　侯友宜：地方的話要聽

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者皮心瑀／新北報導

中央流行疫情指揮中心15日公布本土新增68732例，其中又以新北市最多，為22891例。新北市府透露，15日早上10點與中央視訊會議，由衛福部長陳時中主持，市長侯友宜派副市長劉和然及衛生局長陳潤秋參加，當中提出兩項具體建議，希望放寬快篩陽等於確診政策，並進一步對中央策略提出質疑。

針對今早討論事項，劉和然指出，目前居家隔離3+4，中央希望改為疫苗打滿三劑者，7天都為自主健康管理，非必要別外出，若僅打二劑則維持3+4，但是，地方可以辨識民眾是施打三劑還兩劑，但後面會有問題，因為沒有電子隔離，就會造成管理困難，目前對同仁來說，現在多一個程序就是多一個負擔 ，所以希望所有密切接觸者都是7天自主健康管理。

另外。65歲快篩陽急診直接給藥一事，新北市府認為，如果已經開放三類民眾都是快篩陽視同確診，加上陽性預測率達97.4％，為什麼不能放寬為快篩陽全部都是視同確診。

劉和然表示，會議中，陳時中稱這樣會限制人民自由，因為有偽陽性存在，但是已經開放的三類為何就可以？另外，快篩陽是人民主動提出，所以應該不會有限制自由的疑慮。

侯友宜則說，請問部長，放寬三類、65歲以上，為什麼就沒有偽陽性、人權問題？PCR量能一定有極限，新北已經開到最多，但這不是解決辦法，因為目前還不是疫情最高峰，快篩陽還要民眾忐忑不安出來排隊，又要等結果再經過法傳系統才確定，浪費三天五天這樣對嗎？希望地方的聲音「CDC要聽進去，真的要聽進去，趕快把事情做好，減輕民眾的痛苦」。