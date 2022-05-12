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全國送大麻！泰衛生部長宣布「免費發100萬株」：就像種家庭作物

▲前中央警察大學許姓學生自國外進口大麻進口被海關查獲，桃園地院法官痛批執法人員卻知法犯法。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲泰國政府6月將向全國分發100萬株免費大麻。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

泰國在今年初將大麻從毒品管制名單中移除，成為東南亞第一個大麻合法化的國家，民眾從今年6月開始，可在通知政府後於自家種植大麻。泰國衛生部長參威拉軍（Anutin Charnvirakul）8日再宣布，政府將在 6 月向全國家庭分發 100 萬株免費大麻，以紀念這項新規定的實施。

泰國衛生部長參威拉軍8日在臉書宣布這項措施，並在文中表示，他希望種植大麻就像種植「家庭作物」一樣，而這將可以使泰國人民和政府每年從大麻中，賺取超過 100 億泰銖的收入。據悉，這項措施是為了推廣大麻成為泰國經濟作物，根據世界銀行（World Bank）統計，泰國約有三分之一的勞動力都是從事農業工作。

▲▼防範武漢肺炎，泰國副總理兼衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）在醫院分發口罩。（圖／路透）

▲泰國衛生部長參威拉軍（Anutin Charnvirakul）。（圖／路透）

事實上，泰國在2019年批准醫用大麻合法化後，成為東南亞地區中，第一個合法使用醫用大麻的國家，隨後更開放特定部位可摻入食品、飲品或化妝品中，並在今年年初，進一步將大麻從毒品管制名單中移除，成為東南亞第一個大麻合法化的國家，民眾通知政府後也可在家種植大麻，若用於商業仍需申請執照，這項新規定也將於6月9日上路。

除了泰國之外，美國眾議院4月初也以贊成220票、反對204票通過立法推動大麻使用合法化，將大麻從管制物質名單上移除，但因該法案需要在參議院獲得平均票數的60票，才能交由美國總統拜登簽署，而該法案缺乏共和黨人支持，因此外界普遍認為若要成功通過大麻合法化恐不太樂觀。

台灣目前仍將大麻列為二級毒品，寄送或收受含大麻成分的國際包裹，重則可能會被以運輸毒品罪送法辦，赴泰旅遊時也不能將含有大麻成分的產品帶回來。至於「種植大麻」的行為，立法院會4月19日三讀通過「毒品危害防制條例第12條及第36條條文修正草案」，若種植大麻供己施用，情節輕微者，可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

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