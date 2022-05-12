摩斯「隱藏版新品」店內買不到！　內行人揭密：熊貓才有

▲網友發現摩斯漢堡的隱藏版品項。（圖／翻攝自臉書／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部）

記者陳怡靜／綜合報導

台灣連鎖速食店林立，不論麥當勞、肯德基或摩斯漢堡等都各有擁護者。一名女網友表示，之前在摩斯吃到「隱藏版品項」，讓她一吃就愛上，不過想嘗鮮沒那麼容易。貼文一出，許多熟客大讚，「這真的很猛超好吃！」也有內行人透露，「只有在熊貓才點得到」。

原PO在《Dcard》發文指出，先前吃過一次摩斯V型薯，沒想到吃完後完全被圈粉，不過有販售這一品項的店鋪似乎不多，「好像只有三重幾間店有，上網問大神也沒有什麼摩斯V型薯資訊，漢堡王的V型薯我沒吃過，有人吃過好吃V型薯嗎？」

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貼文曝光後，立刻引發網友熱議，「我第一次看到這個商品耶，感覺也太讚」、「超好吃」、「前幾天叫熊貓的套餐有這個，沒吃過就點來吃看看，結果真的超好吃！！！一吃就愛上」、「V型薯好吃！摩斯薯條永遠不會讓我失望」、「你這樣說出來，我很怕以後吃不到了」。

不過也有人認為V型薯表現普通，「覺得還好，可能我都不是現場吃」、「我覺得這個好鹹，我比較喜歡摩斯原本的薯條」、「我還是比較喜歡原本的薯條耶！但最近熊貓優惠套餐都只有這個」。

▲一名摩斯店員解釋，V型薯只有在熊貓外送平台供應。（圖／翻攝自Dcard）

也有內行網友揭密，V型薯僅限熊貓外送平台才有販售，「foodpanda點餐專屬，現場可以問看看店員，因為門市菜單沒有，不一定會賣現場的」、「摩斯人路過，這款只有熊貓平台供應唷！附帶一提，這款點心正常情況是不附沾醬及灑粉的唷」、「上次有打到店家詢問過，這是foodpanda菜單上才有的特定款喔！門市買不到」。