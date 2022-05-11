國歌響起！許樂奪聽奧首金　趙少康讚「實力說話」：大陸打壓不了

記者杜冠霖／台北報導

第24屆夏季達福林匹克運動會（簡稱巴西聽奧），田徑好手許樂11日在大雨滂沱下，以13秒91的成績，獲得100公尺跨欄金牌，不僅打破大會記錄，更是中華代表團本屆首金。頒獎時，賽會也響起中華民國國歌，對此，中廣董事長趙少康表示，我國好手動不動被大陸小動作打壓，「但這次讓世界看見台灣，憑實力說話，是大陸打壓不了的現實。」

▲許樂在巴西聽奧百米跨欄項目奪金。（圖／體育署提供）



許樂是聽障田徑女子100公尺跨欄世界紀錄保持人，10日才在100公尺項目摘下銅牌，今再傳捷報，在大雨狀態下於100公尺跨欄飆出13秒91的成績，奪得100公尺跨欄金牌，也刷新大會原紀錄14秒20，奪金後，頒獎時，賽會也響起中華民國國歌。

對此，趙少康解釋，自從1984年我們以「中華台北」名義重返奧運會賽場起，奧委會就禁止出現「中華民國國旗」以及「中華民國國歌」，只能用改過歌詞的國旗歌代替，雖然聽奧不屬於國際奧會體系，但一切賽務都比照奧會模式。「能讓國歌在這樣的國際舞台響起，畫面傳回台灣，看了真是令人感動。」

趙少康指出，兩岸關係越來越緊張，導致我國好手出國比賽，動不動被大陸小動作打壓，但這幾年，各大國際賽事，中華隊好手的表現越來越突出，獎牌數屢創佳績，更讓世界看見台灣，「憑實力說話，是大陸打壓不了的現實。謝謝中華健兒持續為國爭光，希望有朝一日，中華民國青天白日滿地紅國旗，能在賽場飄揚！」