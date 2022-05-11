他撞飛「滑手機騎士」遭求償20萬元　怒PO畫面：怎麼這麼厚臉皮

▲騎士滑手機被撞飛，求償20萬元。（圖／爆料公社）



記者崔子柔／綜合報導

一名住在新北市新莊區的男子日前開車出門，在家附近撞上一名機車騎士，調閱行車紀錄器一看發現，該騎士竟邊騎車邊滑手機，還要求他賠償20萬元，讓他氣得將影片PO上網，「怎麼會有這麼厚臉皮的人」。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，他3月25日下午4時許開車出門，在路口撞上該騎士，行車紀錄器也拍到該騎士邊滑手機的畫面，之後肇事責任鑑定結果是對方七成、原PO三成，「本人三成原因是經過路口未減速」。

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原PO提到，保險公司後來聯繫他說該騎士要求賠償20萬元否則將提告，讓他相當傻眼並強硬拒絕，該騎士又將金額調降為15萬元，原PO心想不要浪費時間跑法院，且保險公司會負責大部分賠償金額，他僅需拿出3萬元，覺得這樣結束也好。

沒想到原PO又接到保險公司電話，說該騎士要求不論肇事責任幾成，都要15萬元整賠償，也就是說扣掉保險理賠，原PO還需要拿出7至8萬元，讓他相當不滿，「怎麼會有這麼厚臉皮的人」。

文章累積超過千則留言，不少網友指責騎士，「騎車滑手機還敢告人，絕對跟他耗到底」、「別為了省事而花錢了事，千萬別姑息這種人」、「是業績不好，出來碰瓷兼差嗎」，也有人認為原PO的保險公司不靠譜，「老兄你哪間保險，我絕對避掉」、「什麼鳥保險公司，還要自費三成」、「你的保險公司是不是對方的人啊」。