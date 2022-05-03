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北醫2病房群聚！「12人確診」護理師、病患和陪病者都中鏢

▲ 健保給付病床,病床,電動病床,健保病房。（圖／記者林世文攝）

▲北醫附醫爆2病房群聚，共計12人確診。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

臺北醫學大學附設醫院近期再發生兩間病房感染事件，院方表示，兩間病房總共有12人確診，包括護理師、病患和陪病者，兩間病房經全面清潔消毒，目前均暫停收治病人。

院方說明，4/27起陸續有陪病者、病房護理師確診，經通報台北市政府衛生局並展開匡列、疫調，總計該病房有4人確診，包括3名護理師及1名陪病者， 因護理師與陪病者非密集接觸者，感染源可能來自社區。

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4/29另一間病房一名住院病人轉出長照機構前接受篩檢確診，總計該病房有8人確診，包括1名護理師、4名病人及3名陪病者，衛生局研判，此次感染局限於同病室。

目前兩間病房均暫停收治病人，只出不進，院內病房實施降載措施，三人房暫時改收治兩人。另外，院方啟動多項措施，包括替全院同仁投保防疫險、全面提升同仁值勤防護措施，並由員工關懷中心提供確診、居隔的同仁關懷與照顧。

而院長邱仲峯在院內發生病房發群聚後，曾傳全院簡訊，內容提到「這個週末陸續有好幾個單位有同仁確診，而且源頭多不是院內感染，顯然我們的態度過於鬆懈！」等相關內引發院內同仁不滿。院長邱仲峯昨晚間也再度發送訊息致歉。他強調，該封簡訊是出於善意的提醒，同仁染疫非自願，院對沒有苛責受到病毒傷害的同仁，也並非限制同仁人身自由。

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