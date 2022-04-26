逼女友返家...狠男用熱水把貓「茶茶」燙熟！動保團體追罵人渣

記者陳雕文／新北報導

新北市蘆洲一名黎姓男子去年為逼女友回家，竟將兩人共養的白底虎斑貓「茶茶」關籠，以滾燙的熱水澆淋貓咪全身，全程錄影傳給女友還威嚇「見你一次砍你一次」，茶茶全身大面積燒燙傷，引發敗血症毀容失明，經搶救11天仍不治身亡；新北地院開26日開準備庭，黎男訊後奔跑離去，愛貓團體在後大罵「人渣」。

▲虐貓的黎男火速離開地方法院。（圖／記者陳雕文翻攝）

針對此案，律師呂秋遠曾在臉書表示，黎男事後不斷恐嚇女友，揚言要對女友一家人不利，因此他已協助聲請保護令、提告恐嚇、毀損，以及動物保護法的虐待動物致死罪，雖然以目前的法令來說，還沒有法官可以做出讓虐待動物致死的人入獄服刑的判決，但他會努力讓黎男成為第一個被判決入獄服刑的虐貓兇手。

▲黎男（紅圈處）雙手插口袋跑給愛貓人士追。（圖／記者陳雕文翻攝）

整起事件發生在去年8月17日，黎姓男子與女友爆發口角爭執後，為了逼迫女友返家，竟利用對貓痛下毒手；由於茶茶是以黎男的名義認養，因此女友離開時並無將貓咪帶走，而黎男為了挽回女友不僅將貓咪關籠，甚至以滾燙的熱水直接淋在茶茶身上，還把全程錄下來傳給女友並威脅對方，嚇得她趕緊請求動保人士協助。

▲蘆洲受虐貓茶茶搶救11天後仍身亡。（圖／網友林耀宗提供）

後來熱心的救援者、警方跟黎男交涉，僵持不下持續30分鐘，距離茶茶受虐也已經過了4小時，後來眾人取得房東以及身為承租人的黎男女友同意後破門而入，一進門就看見黎男氣定神閒坐在沙發上喝飲料，茶茶身受重傷奄奄一息，讓救援者林耀宗痛批，「毛孩不該成為情侶吵架分手的犧牲品」。

後來黎男遭起訴多項罪名，包含動法虐待動物致死、毀損、侵占、恐嚇、妨礙秘密等，新北地院於今年3月開準備庭時黎男未現身，直到本月26日下午3點多，第二次開庭才到場，現場聚集許多愛貓人士，紛紛要求重判以告慰茶茶。

▲警方與救援人士最終破門而入，將貓咪救出送醫。（圖／許鐳譯／蘆洲范媽拍攝）

由於審查不公開，眾人在庭外等待，大約10多分鐘後，法庭門開了，黎男拔腿就跑，愛貓人士及團體先是一陣錯愕，接著追在後頭大罵，「人渣！」，有媒體成功追上黎男並問，「今天有認罪了嗎？」但黎男只坦承虐貓，其餘罪名皆不承認，接著跟友人火速坐上計程車離開。

▼黎男（紅圈處）搭上計程車離開。（圖／記者陳雕文翻攝）