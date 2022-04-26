　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／本土續破5千？居隔3+4上路首日情況　陳時中14:00說明

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4/26）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜；縮短居家隔離天數為3+4天（3天隔離+4天自主防疫），自26日起實施，回溯目前已居隔超過三天者，自4月27日開始解除隔離，相關情況預期記者會中說明。

▲▼3+4方案說明。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲3+4方案說明。（圖／指揮中心提供）

縮短居家隔離天數為3+4天（3天隔離+4天自主防疫）：

（一）前3天居家隔離期間，須待在家中以1人1室為原則，不得外出。

（二）完成接觸者匡列後，安排1次快篩，如為快篩陽性則以PCR確認；隔離期間有症狀及第3天(或期滿)進行快篩，陽性者持續隔離，陰性者進行4天自主防疫，第7天快篩陰性解除自主防疫。

（三）4天自主防疫注意事項：
1. 每天進行快篩，快篩陰性者可外出工作及採買生活必需品。
2. 外出全程佩戴口罩
3. 禁止於餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所及與不特定對象接觸。
4. 快篩陽性者，禁止搭乘大眾交通工具，自行開車、騎車、或家人親友載送(雙方全程佩戴口罩)前往社區採檢院所進行PCR採檢，倘若採檢地點較近，亦可步行前往，無須透過衛生單位。或依地方政府衛生局訂定快篩陽性就醫流程辦理。

陳時中另補充，外出不包括到學校上課，因為專家認為上課風險相對高，因此在自主防疫期間，雖然沒有強制居家隔離，但還是以不到學校上課為原則。

至於境外移入為何不一體適用？陳時中表示，目前檢疫維持10+7是因為要嚴密監測在國外變異株情況，Omicron是否已有突變，都需要時間監視與觀察。

指揮中心強調，依目前疫情趨勢，Omicron傳播力雖高，但以無症狀或輕症為主，防疫應以減災及中重症照護為重，才可合理分配防疫及醫療量能，讓防疫、生活及經濟平衡發展；也請民眾做好自主應變（主動評估住家環境，回報自身慢性病等重症因子、接觸者資訊等）、自我防護、主動配合防疫工作，保護自己也保護他人。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►國民品牌「三花」打6折！內衣褲、襪子該掃貨了

ET快訊
小三「乾妹妹」！人夫潤滑液助興　正宮狂問：他到底行不行
快訊／林昶佐助理快篩陽性！　辦公室緊急居家上班
拍18禁揉胸片引暴動　女偶像閃電結婚！
一圖懂「居家照護、隔離、檢疫」　都在家卻差很大
ET民調／卸指揮官選北市？　陳時中最新支持度出爐
快訊／「大發壹號」遭撞沉船！　9人落海損失7000萬
徐凱希爆「感冒沒戴口罩」　害4藝人染疫！經紀人回應
快訊／3＋4上路首日　蔡英文1500視察疫情指揮中心
35檔金融股股利出爐！15檔殖利率5%起跳　最高衝破11%
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／大學首例！國北教大申請遠距教學到學期末「原因曝光」

百元鴨腿飯「滿到看不見白飯」吸萬人朝聖　老饕見1點猜出

美嬌娘出嫁「丟長槍之王」！　老公懂生存告白：脾氣減一半就好

6新生兒確診　醫5點提醒家長！小孩染疫有8成出現這症狀

居隔3+4今上路！林氏璧曝各國作法「建議5+5」　還要做好這2件事

一圖秒懂「居家照護、隔離、檢疫」！都在家卻差很大

台鐵5／1罷工！交長今「三顧茅廬」盼說服工會：溝通真的很辛苦

多按3穴道！醫生網紅授4招「快速提升免疫力」　喝無糖綠也行

買到劇毒藍環章魚哭暈了！　專家1圖秒懂如何分辨

快訊／本土續破5千？居隔3+4上路首日情況　陳時中14:00說明

許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

李聖經《流星》出包把他變「太監」　金永大暴怒...脫褲子證明！

醫師手把手教無痛快篩　同步鼻腔內畫面更清晰

汽車違規卡分隔島狂燒胎　翁看不下去...指揮秒脫困

陽明山1歲童口吐白沫　警車仰德大道飆速開道

金曲歌王Leo王爆「無套出軌20歲嫩妹」　愛妻血淚痛訴：當時我還懷孕

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

獨／大學首例！國北教大申請遠距教學到學期末「原因曝光」

百元鴨腿飯「滿到看不見白飯」吸萬人朝聖　老饕見1點猜出

美嬌娘出嫁「丟長槍之王」！　老公懂生存告白：脾氣減一半就好

6新生兒確診　醫5點提醒家長！小孩染疫有8成出現這症狀

居隔3+4今上路！林氏璧曝各國作法「建議5+5」　還要做好這2件事

一圖秒懂「居家照護、隔離、檢疫」！都在家卻差很大

台鐵5／1罷工！交長今「三顧茅廬」盼說服工會：溝通真的很辛苦

多按3穴道！醫生網紅授4招「快速提升免疫力」　喝無糖綠也行

買到劇毒藍環章魚哭暈了！　專家1圖秒懂如何分辨

快訊／本土續破5千？居隔3+4上路首日情況　陳時中14:00說明

含冤23年！被控強盜2女　吳明峰被冤判終獲無罪確定平反

林依晨當媽穿搭求省時間　狂愛一物多用首飾

快訊／民進黨立委挾人數優勢　邢泰釗獲65票出任檢察總長

獨／大學首例！國北教大申請遠距教學到學期末「原因曝光」

馬路上有人倒臥！屏東醉男開門下車被誤認丟包　駕駛喊冤

上海43歲防疫志工「過勞死」！身分驚人　網淚嘆：損失太大了

婆婆頻借錢「從沒還過」人妻哭求助　網見1句話風向逆轉：你很扯

裝潢+家電「預算抓50萬」能達成？　過來人揭1方法：省很多

林志潔／高層無罪卻重罰基層公務員　貪污罪的詭異現象

遠離人群避疫情、親近大自然要留意　醫籲施打疫苗遠離威脅

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

創辦人墜33層樓深谷身亡　桂冠出版社宣布永久解散

全台變天轉涼！梅雨季首道鋒面南下時間曝

染疫冒7症狀！女大生就醫被吼「1句 」傻眼

2天破萬確診要出門？　醫喊別小看台灣人這能力

快訊／05：30規模4.7地震　最大震度4級

師傅1秒解開拔罐！釣蝦女神30秒嬌喘「好痛…」千人朝聖

快訊／國1「1大車1小車」追撞　回堵19公里

雷雨來襲變天　2波水彈大降溫10度

8.7萬人居隔中！3+4新制今上路　9大QA一次看懂

確診者超瞎行為曝　醫提醒採檢1件事！否則一堆人遭殃

電動自行車多一根　網：是類機車

直行車對決鬼切阿伯！他噴飛3公尺慘摔

烏克蘭正妹痛罵網紅亂打卡：根本白痴

雙北醫院快擠爆！採檢人潮曝　醫籲2類人別來

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

80萬YouTuber成員過世享年32歲！死前交代「喪禮遺願」網震驚

情侶檔YouTuber宣布分手！　「消息藏半年」認了出軌

創辦人墜33層樓深谷身亡　桂冠出版社宣布永久解散

李榮浩被爆「劈腿女歌手」離婚楊丞琳！　火大親發文回應了

男警偷情女上司另築愛巢　拋家棄子還告元配

全台變天轉涼！梅雨季首道鋒面南下時間曝

表兄妹結婚13年生3子女！　竟是「親兄妹爸媽」撮合

具俊曄讓大S神奇回春　互動羞炸

吃晚餐巧遇玄彬、孫藝真！她「偷幫買單」結局全網羨慕了

染疫冒7症狀！女大生就醫被吼「1句 」傻眼

拍寫真更衣畫面全遭錄！脫比基尼竟看到鏡頭

2天破萬確診要出門？　醫喊別小看台灣人這能力

第一眼先看到火、手還是刀？

快訊／05：30規模4.7地震　最大震度4級

雲林男陳屍車內一個月　施工才被發現

更多

最夯影音

更多
許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行

許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行
又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

李聖經《流星》出包把他變「太監」　金永大暴怒...脫褲子證明！

李聖經《流星》出包把他變「太監」　金永大暴怒...脫褲子證明！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面