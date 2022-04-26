快訊／本土續破5千？居隔3+4上路首日情況　陳時中14:00說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4/26）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜；縮短居家隔離天數為3+4天（3天隔離+4天自主防疫），自26日起實施，回溯目前已居隔超過三天者，自4月27日開始解除隔離，相關情況預期記者會中說明。

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▲3+4方案說明。（圖／指揮中心提供）

縮短居家隔離天數為3+4天（3天隔離+4天自主防疫）：

（一）前3天居家隔離期間，須待在家中以1人1室為原則，不得外出。

（二）完成接觸者匡列後，安排1次快篩，如為快篩陽性則以PCR確認；隔離期間有症狀及第3天(或期滿)進行快篩，陽性者持續隔離，陰性者進行4天自主防疫，第7天快篩陰性解除自主防疫。

（三）4天自主防疫注意事項：

1. 每天進行快篩，快篩陰性者可外出工作及採買生活必需品。

2. 外出全程佩戴口罩

3. 禁止於餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所及與不特定對象接觸。

4. 快篩陽性者，禁止搭乘大眾交通工具，自行開車、騎車、或家人親友載送(雙方全程佩戴口罩)前往社區採檢院所進行PCR採檢，倘若採檢地點較近，亦可步行前往，無須透過衛生單位。或依地方政府衛生局訂定快篩陽性就醫流程辦理。

陳時中另補充，外出不包括到學校上課，因為專家認為上課風險相對高，因此在自主防疫期間，雖然沒有強制居家隔離，但還是以不到學校上課為原則。

至於境外移入為何不一體適用？陳時中表示，目前檢疫維持10+7是因為要嚴密監測在國外變異株情況，Omicron是否已有突變，都需要時間監視與觀察。

指揮中心強調，依目前疫情趨勢，Omicron傳播力雖高，但以無症狀或輕症為主，防疫應以減災及中重症照護為重，才可合理分配防疫及醫療量能，讓防疫、生活及經濟平衡發展；也請民眾做好自主應變（主動評估住家環境，回報自身慢性病等重症因子、接觸者資訊等）、自我防護、主動配合防疫工作，保護自己也保護他人。