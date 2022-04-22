獨／33歲女獨攀波津加山沒力了　一通求援電話讓4勇消揹她下山

▲楊姓女子獨自拍爬波津加山體力不支，消防隊員用揹負方式將她護送下山。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

記者哈勇嘎奧／台中報導

33歲的楊姓女子昨日獨自一人攀爬和平區的波津加山，但因體力不支又天色已暗，打電話向警方求援，消防局獲報後出動4名消防員前往救援，在晚間8時許在0.8K處接觸到女子，因無體力下撤消防員輪流用揹負方式將她背至登山口後拒絕就醫，自行返家離去。

台中市消防局昨晚19時09分接獲楊女報案表示，獨自一人登山，目前返程在波津加山約0.5K到1K之間，因肢體無力且天黑無頭燈等照明設備，請求搜救人員前往協助。立即派出谷關及和平分隊，出動消防車輛2輛，人員共4人，由谷關分隊小隊長陳奕瑞帶隊前往搶救。晚間20時36分在登山步道0.8K處接觸到楊女，經檢傷後待救者主訴肢體無力，無明顯外傷，給予補充食物及飲水後隊員用揹負方式下山，21時34分搜救人員與楊小姐返抵捎來步道口，民眾拒絕就醫，自行返家離開。

▲女子獨自一人登山又無攜帶照明設備體力不支受困求援。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

台中市消防局二大隊大隊長余易祐表示，民眾登山應做好充分準備，糧食飲用水、照明設備、禦寒衣物均要攜帶，如體力不支應立即原路折返，迷途時也應冷靜待在原地待援，確勿自行隨意亂走避免意外發生。