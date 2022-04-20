殺人直播！裸女「毒趴狂嗨4天」遭捅斃　全身是血慘死鏡頭前

▲34歲的珍妮絲赤裸陳屍汽車上，雙手被綁在方向盤上，死因為刀傷。（圖／翻攝臉書Lay Lay Leonard）



記者吳美依／綜合報導

美國路易斯安那州發生一起駭人案件，34歲的珍妮絲（Janice David）被發現全裸陳屍車上，生前曾經歷一番掐脖毆打，最後慘遭捅死。警方透露，35歲嫌犯厄爾（Earl Lee Johnson Jr.）與死者一起「吸毒狂歡」3、4天，並且在Instagram直播行兇過程。

18日晚間10時左右，巴頓魯治（Baton Rouge）警方接獲民眾通報，在一棟辦公大樓停車場找到女性遺體。兇嫌使用汽車跨接電纜（jumper cables），把受害者雙手綁在方向盤上，還曾試圖點燃車輛。

▲厄爾行兇前，曾和珍妮絲一起吸毒狂歡3、4天。（圖／翻攝臉書Baton Rouge Police Department）



警官李琴（Sgt. L'Jean McKneely）19日在記者會上透露，兇嫌及受害者「顯然一起吸毒好幾天」，而那場直播持續約15分鐘，播出內容「是非常可怕、非常邪惡的行為。」

厄爾18日因另一起汽車盜竊案被捕，並在警方追捕過程中受傷，他已經承認謀殺珍妮絲，正在接受偵訊。厄爾2007年就曾因持槍搶劫被判15年有期徒刑，如今將要面臨一級謀殺罪指控。死者表姊特莉悲傷表示，「太可怕了。她不應該這樣死去，沒有人應該這樣死去。」