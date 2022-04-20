老闆身上飄「女秘書香水味」！他疑有「隱情」...網警告：別聲張

▲原PO表示，在老闆身上聞到女秘書的味道。（圖／pixabay）



實習記者蘇敏禎／綜合報導

香水味洩偷情？一名網友在論壇表示，自己鼻子天生靈敏，最近發現老闆女秘書身上濃厚的香水味，竟經常在老闆身上近聞到，尤其是在老闆上完廁所時，味道更是明顯，讓他懷疑兩人關係匪淺。PO文一出立刻掀起熱議，網友紛紛勸說「不要亂猜比較好喔」。

香港一名男網友在「香港討論區」以「老闆身上面有秘書姐姐的香水味」為題發文，表示自己嗅覺很靈敏，對香水味道尤其敏感，平時聞到太濃或幾支特別的香水味，就會忍不住不停地打噴嚏。最近由於辦公室的秘書姊姊身上香味特別濃，時常讓他打噴嚏，所以日子久了也使他無意中記下女秘書的那款香水味。

原PO表示，這2天他找老闆談公事時，發現老闆身上竟傳出「女秘書同款」香水味，他本以為是秘書姊姊離開時留下的味道尚未散去，但近日他去廁所時都剛好碰到老闆，又隱隱約約聞見「秘書姊姊的味道」，讓他開始覺得不對勁，懷疑老闆和秘書之間有不尋常的關係。





▲原PO推測老闆和女秘書之間有「隱情」。（示意圖／CFP）

貼文一出引發不少網友到場「吃瓜」，留言表示「充滿想像空間…」、「這兩人可能有內情！」、「看老闆對你好不好，不好的話就去跟他老婆說。」不過也有人提醒原PO別太八卦亦或聲張，「你知道太多沒有好處的」、「如果到時候有什麼傳言出來，老闆一定第一個炒你」、「說不定只是剛好兩人買到同款香味而已。」