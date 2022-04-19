Google曝光所有「俄軍事設施」位置　航母、核彈儲備區被看光光

▲Google不再模糊處理俄羅斯軍事設備的位置。（圖／翻攝@ArmedForcesUkr）



記者鄒鎮宇／綜合報導

俄羅斯侵略烏克蘭後，谷歌公司（Google）響應國際制裁的號召，接連祭出不少方式抵制。對此，谷歌18日透過Google Maps公開俄羅斯所有軍事和戰略設施，且分辨率達到每像素0.5公尺，讓俄羅斯的戰略要地完全曝光。

谷歌2月時先暫停烏克蘭境內的Google地面交通即時數據，避免幫俄軍開路，又於3月暫停俄羅斯的廣告業路並暫停俄羅斯的地區結算系統，讓俄羅斯的用戶無法使用Google Play購買、下載App。

綜合外媒報導，Google於18日公布俄羅斯的軍事設施、軍艦等位置，讓所有人都可以透過Google Maps以每像素0.5公尺的解析度察看。雖然無法細節察看遞上所有的軍事設備及作用，但仍可以清楚確定洲際導彈的發射器、指揮所及秘密垃圾掩埋場等。

其中，俄羅斯的航空母艦「庫茲涅佐夫海軍上將」、位於摩爾曼斯克的核彈藥儲存基地等位置也接連曝光。

