匡列居隔天數變3天？　陳時中坦言「有可能」：一步一步來

▲衛福部長陳時中出席立法院社會福利及衛生環境委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

本土確診病例數連續3天突破千例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，國內被匡列者的居隔天數可能縮短。知情的專家透露，未來被匡列者居隔天數有可能會減少到5天以下，目標是3天，會以「施打3劑疫苗」為評估標準。對此，陳時中上午在立法院被問及此時時，多次回覆「有可能」。媒體追問時否會縮短為3天？他表示，「一步一步來」。

今年1月至今本土病例累計破萬，陳時中昨日在記者會上提到，「大家主要還是在追他的接觸者比較多，現在就已經不再做這樣的追感染源的情況」。另有媒體追問若台灣15%人口、約345萬人染疫，是否會縮短隔離天數？陳時中也表示，要有科學根據跟專家討論，但不無可能。

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陳時中上午出席立法院衛環會，會前接受媒體堵訪時被問及防疫議題時表示。若單日本土破萬，的確會比較緊逼，但疫情成長曲線需觀察2週，現在斷言過早。另外，他也回應防疫緊縮可能性，直言現在目標是打疫苗、維持社交距離，以及落實自主應變和輕重症分流，「除非很不得已，否則希望以正常生活來做。」

指揮中心日前也放寬學童染疫停課標準，上午堵訪時，有媒體也提問，大學生希望維持遠距上課，指揮中心怎麼看？陳時中表示，相關議題還是要請教育單位研議。