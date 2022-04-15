快訊／北市師大附中2生確診　下週學生不到校、全校遠距教學

▲師大附中因有學生確診，校方宣布下週全校採取遠距教學一週。（圖／記者林育綾攝）

記者許敏溶／台北報導

校園確診個案連環爆，位於台北市大安區的師大附中傳出學生確診，校方也緊急通知師生採取線上教學，《ETtoday新聞雲》今天（15日）向師大附中求證，校方證實先後有2名學生確診，其中1名本週二仍到校，校方昨中午前已請確診生的同班同學返家，昨晚因擴大匡列，累計通知約180名師生今預防性停課3天，為了保險，校方今天決定下週一（18日）起全校採取遠距教學一週。

本土疫情升溫，校園確診連環爆，繼松山高中有學生確診，師大附中也傳出學生確診，校方昨晚到今天清晨，陸續在學校官網公告，即日起至4/17進行全校性預防性課程調整，取消實體跨班課程及活動，指將有十幾位老師、上百位同學今天臨時無法到校上課。

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《ETtoday新聞雲》今天中午向師大附中求證，校方證實先後有兩名學生確診，其中一名4月6日起就請假未到校，研判沒有影響，另一名確診學生，最後到校日為本週二（12日），所以校方昨天接獲通知後，已經在昨天中午前，請與確診生同班的約40名師生先返家，而因為該生有其他足跡，所以校方擴大對象，累計通知有近180名師生，從今天起預防性停課3天。

師大附中指出，考量近期疫情升溫，校方今天已經經決議，從下週一起一整週，全校都先採取遠距教學，學生不用到校上課，除依照政府規定，將再根據疫情狀況決定後續因應措施。