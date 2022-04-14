陳時中重申5大管道提供快篩！每月採購4000萬劑確保「量足價穩」

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

公費快篩發放主針對有症狀患者，外界質疑是否會遺漏無症狀患者。指揮中心指揮官陳時中今日說明，防疫快篩有分層次的，該層次希望「有症狀人去把他找出來」經過醫師診斷跟判斷提供，事實上，現在有針對五大管道可以取得快篩。

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▲4/14公費家用快篩發放說明。（圖／指揮中心提供）

根據指揮中心公費家用快篩發放規定，對象為「至定點診所掛號就醫，且具有呼吸道等症狀病患，由醫師看診估後有必要者發放」，因此，沒有當日掛號看診紀錄，或無症狀者，非發放對象，另幼兒陪同看診者經醫師判斷也可發放，但不可代家人領取。

有媒體提問，omicron有些無症狀患者，不能領公費快篩是否可能會有所遺漏？陳時中強調，現在防疫快篩有分層次的，這層次希望「有症狀人去把他找出來」，經過醫師診斷跟判斷發放。

其次，會在高風險區域會發下去，讓地方政府適當運用，在熱區或是熱點、特別需要注意的這些單位來做發放；第三、當然市面上有售，未來會用實聯制提供，自己覺得有問題，或配合篩檢可來使用；第四、企業界有做自主企業管理有發；第五、居檢及居隔使用也以公費來發給。

陳時中強調，現在的多重管道狀況是這樣，而未來因應疫情還是會起來，所以要準備更多的快篩，計畫每個月購買四千萬劑，做一個適當的分配，應該「量足價穩」這樣的方向來提供國民快篩。