醉男錯闖3房嚇壞人！女租客尖叫...他4樓墜落全身骨折下場超慘

▲黃男喝了酒忘記帶鑰匙，企圖從頂樓攀牆爬窗回家，結果墜落重傷還吃官司。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

黃姓男子去年底喝醉酒忘了帶鑰匙，異想天開想當蜘蛛人，從台北市信義區租屋處的公寓頂樓，往下攀牆爬窗回家，結果先是誤入1名婦人房內呼呼大睡，婦人驚醒把黃男趕走，他又爬去其他2間房，其中1名女子嚇得大聲喝斥，黃男失足從4樓窗口摔到1樓，肩膀等多處骨折，台北地檢署13日依侵入住宅罪給予黃男緩起訴。

據了解，30多歲的黃姓男子原本來台北做廚師，住在信義路五段巷弄內的公寓隔間套房，現在因墜樓傷勢嚴重，在住院治療後，已由母親陪同返回高雄休養。

這起意外發生在2021年12月6日凌晨5點多，黃男在4樓租屋處喝到酒醉，原本要下樓買點東西，在樓梯間發現自己忘記帶鑰匙，因此回頭直上5樓，想攀爬外牆回到4樓進屋，沒想到他卻在經過5樓加蓋屋時，直接從窗口闖入，看到有床，倒頭就睡。

▲黃男接連進錯3間房，最後從4樓窗口墜樓。（資料照／記者張君豪翻攝）

此時睡在床上的50婦人在半夢半醒間，感覺被子被人拉扯，睜眼一看，旁邊竟然躺了陌生男子，當下斥責黃男「你給我滾」，黃男從房門離開後，一鼓作氣攀牆而下，結果記錯自己房間位置，爬到1名巴西籍男子的陽台窗邊，巴西男看到也是大吃一驚，趕緊讓黃男進到屋內後，急忙把黃男趕走。

可是黃男不死心，從巴西男子房門走出來後，又爬樓梯上5樓，這次換個方向再向下爬到4樓，結果爬到自己隔壁的女房客窗口，女房客一看是之前騷擾過她的黃男，當場喝斥，2人發生爭執間，黃男失足，直接從4樓重摔到1樓，全身多處骨折，無法動彈，送醫後還因肩膀也骨折，無法簽名，只能在筆錄上按捺指紋。

對於自己爬窗亂闖3戶的過程，黃男都說自己喝醉，不記得了，3名受害人則僅有巴西籍男子提告，巴西男表示，他知道很多台灣人會希望賠償，但他並沒有要黃男的錢，只希望給他一個教訓，檢察官考量黃男未經同意進入附屬在房子旁的陽台窗邊，因此依侵入住宅罪，給予黃男緩起訴處分1年。