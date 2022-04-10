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美軍兵推中共武力犯台　4可能場景曝光！

▲▼國軍特戰部隊連續18天日夜操練。（圖／軍聞社）

▲國軍特戰部隊。（圖／軍聞社）

記者杜冠霖／綜合報導

根據美國之音報導，在美國海軍分析中心(CNA)在一場兵推中，分析了4個中國武力犯台可能出現的不同場景，在其中3項，台灣成功抵擋第一波攻擊，但也有1次遭到共軍閃電佔領，對此，兵棋推演的主要設計者塞賓斯基（Jeremy Sepinsky）及作戰模擬與整合小組成員塞巴斯蒂安·裴(Sebastian Joon Bae)表示，即便美軍在解放軍攻打台灣的兵推中失敗，但軍事規劃者可以從失敗中學習，反而有助於美國在戰爭中贏得勝利。

近日烏俄戰爭爆發，也讓國際更加關注台海情勢，美軍參謀長聯席會議主席米利指出，對中國最好的威懾就是「確保中國知道，如果他們要攻打台灣，那會是一個非常、非常難以攻占的目標。」

席米利表示，美國有必要協助台灣自我防禦，「不過對台灣最好的防禦就是由台灣人自己做。我們當然可以協助他們，例如就像在烏克蘭做的一樣。這其中有許多教訓中國也在非常認真看待。」

美軍的做法也體現在最近美國海軍分析中心針對台海衝突設計的一場兵推中。兵棋推演中國犯台不同場景，塞賓斯基、巴斯蒂安3日分析了4個中國武力犯台可能出現的不同場景，並將兵推前提設定為2030年。

第一個場景，2030年北京做出決定，不計任何代價武力統一台灣。網絡攻擊使台灣陷入一片黑暗、混亂和恐懼。導彈如雨點般落下，摧毀了軍事基地及通訊設施。在海上，中國海軍包圍了台灣，數以千百計的登陸艇快速橫越台灣海峽。

當美國軍艦駛近時，它們受到大量導彈、魚雷和無人機的襲擊，中國閃電攻擊擊沉美國軍艦的視頻在網絡上氾濫，士氣低落的台灣人民不願拿起武器抵抗大量已上岸的中國部隊。

第二個場景，前半部一樣是，2030年北京做出致命決定，不計任何代價武力統一台灣。網絡攻擊使台灣陷入一片黑暗、混亂和恐懼。導彈如雨般湮滅台灣的防衛，摧毀軍事基地和通信設施。在海上，中國海軍包圍了台灣，數以千百計登陸艇快速橫越台灣海峽，不過接下來的發展有一些變化。

美國戰艦提供美國在地區受威脅基地重要導彈防衛，遠程轟炸機和製導導彈大量摧毀逼近台灣的登陸艇，給予台灣短暫的窗口集中防衛能力，對付剩餘的已上岸的中國部隊。

第三個場景，2030年北京做出致命決定，不計任何代價武力統一台灣。網絡攻擊使台灣陷入一片黑暗、混亂和恐懼。配備美國的能力，台灣軍方抵擋了中國導彈初步攻擊。在海上，中國海軍受到大量無人潛水艇攻擊。正當數以百計的登陸艇橫越未受保護的台灣海峽時，它們被這個未預見的力量毀滅。

在美國陸戰隊及特種部隊感應器的支援下，遠程轟炸機發射的複雜導彈擊沉了駛向台灣的剩餘船隊。台灣開始修復其基礎設施、動員後備部隊，為接下來的長期對抗進行準備。

第四個場景，2030年北京做出致命決定，不計任何代價武力統一台灣。網絡攻擊使中國沿海軍港陷入一片黑暗、混亂和恐懼。數以千百計的登陸艇無法在港口載運部隊而必須等候進一步命令。大部分對準台灣軍事設施的中國導彈都被防禦砲台攔截。

中國海軍在海上遭到先進移動水雷及超高音速導彈攻擊，美國軍艦帶領地區盟友夥伴來回運送重要的彈藥、補給和軍事能力給台灣。雖然受到損害，不過台灣的基礎設施成功地將部隊和補給運輸到防禦地點，讓台灣準備好擊退下一波攻擊。

兩位兵棋推演的設計者解釋，兵推的目的是要幫助美軍理解它所具有的能力以及需要改進之處，例如美方的失敗是否因為補給缺失？是否因為能力不足？是否因為對對手做出誤判，「找出美國可能在何種狀況下失敗有極高的價值，因為它製造了一個機會來解決弱點」，所以兵推重視的是在過程而不是結果。

經過不同的場景設計，作者說，即便美軍在解放軍攻打台灣的兵棋推演中失敗，但軍事規劃者可以從失敗中學習，因此兵推輸給中國反而有助於美國在戰爭中贏得勝利。

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