尪陳屍公車站！妻抱屍痛哭悲下葬　4天後他竟「自己走回家」

▲穆爾西因為沒有手機，所以無法與家人聯絡。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／綜合報導

印度一名男子日前陳屍在公車站，路過民眾發現後隨即報警，而當時附近正好有一名男子懷疑該具屍體就是自己的親戚，因此聯絡對方家屬前往指認。兒子到場後發現死者的確是失蹤的父親，悲痛接回屍體處理後事，母親更是抱著遺體痛哭。怎知就在下葬後4天，這名「死者」卻突然回到家中，讓所有人都超傻眼。

根據《中國報》報導，28歲的卡斯3月31日接到親戚的消息稱，他失聯多日的父親穆爾西疑似已經逝世，且陳屍在公車站。卡斯嚇得連忙趕往現場，雖然遺體已經出現部分毀壞，但從種種特徵都能確定，死者就是55歲的穆爾西。

經過法醫相驗後，卡斯將父親的遺體領回，並舉辦喪事，將其下葬。怎知4月4日，原本應該早就被埋葬的穆爾西卻活生生地出現在家門口，讓家人們震驚不已。家屬隨即通知警方，這才發現原來已經埋葬的那具遺體根本就不是穆爾西。尷尬的是，穆爾西的妻子得知自己的「丈夫」陳屍在外時，悲痛地抱著屍體哭了2個多小時。

警方表示，該具遺體與穆爾西的身體特徵極為相似，就像是「雙胞胎」一樣，才會導致錯誤發生。警方隨後也調查了穆爾西，而他本人則表示，自己是一名臨時工，需要到處接案工作，當時他正好去卡納塔克州附近的一個小鎮割甘蔗，所以沒有準時回家，但因為他本人沒有手機，因此也無法和家人聯繫。

警方目前已經將遺體取出，並重新驗屍，同時也向附近城鎮發出了通知，以了解是否有其他失蹤人口。

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