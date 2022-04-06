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澤倫斯基登西班牙國會　控俄軍馬力波、布查惡行：像1937年的納粹

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）5日在西班牙國會發表視訊演說，表示俄軍行為殘暴，就像1937年納粹德國對西班牙小鎮格爾尼卡（Guernica）犯下的轟炸暴行。

▲▼澤倫斯基23日向日本國會發表視訊演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲澤倫斯基指俄軍犯下惡行和納粹沒有差別。（資料圖／達志影像／美聯社）

綜合外電報導，澤倫斯基對西班牙國會說，雖然現在是2022年4月，但當前正在發生的事，就像1937年4月納粹為了支持後來成為獨裁強人的佛朗哥（Francisco Franco）將軍，介入當時正在內戰的西班牙，對北部小鎮格爾尼卡進行地毯式轟炸。

格爾尼卡轟炸造成數以百計的平民死亡，其中許多人在轟炸當天原本要去鎮中心的市場採買，納粹的暴行在當時引起全球震驚，之後畢卡索更把事件入畫《格爾尼卡》，成為極富盛名的反戰象徵。

▲▼烏克蘭基輔州布查（Bucha）橫屍遍野，還發現280人遭一同埋進集體墳場。（圖／路透）

▲烏軍開挖布查亂葬崗。（圖／路透）

歷史學家估計約有150人至300人死於轟炸，但格爾尼卡所屬的巴斯克（Basque）自治區當局表示，數字是1654人。

澤倫斯基將現在發生烏南港市馬力波（Mariupol）的慘況，與當年的格爾尼卡相比，馬力波已被俄軍圍城超過一個月，「想像一下超過10萬居民在沒水、沒食物和藥品的情況下苟活的景象，就因為俄軍切斷了馬力波的供應。」他說俄軍在轟炸、摧毀城市，現在的馬力波只剩下廢墟，許多人因此死亡。

西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）在澤倫斯基10分鐘的演說後表示，從未想過這類大屠殺和轟炸的駭人景象會再次發生在歐洲土地上，發生在馬力波和布查的事，讓人倍感憤怒和反感，「這些都是不可饒恕的戰爭罪行」。

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