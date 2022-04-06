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老婆更年期不做　富商包養酒店妹每月2次+幫按讚！竟翻臉要她還錢

▲▼八大行業,酒店,摸摸茶。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲王男包養酒店女，事後翻臉要求還錢。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者崔子柔／綜合報導

桃園一名王姓富商2018年起以每月10萬元包養在酒店認識的小玉（化名），要求小玉每月跟他性交1至2次，平時則要陪他聊天、幫他的臉書貼文按讚，沒想到2人去年感情生變，王男竟翻臉稱這些錢是借給小玉的，要求她歸還300萬元含利息。法院則認為，2人的款項往來違反公序良俗，判決小玉免還。

根據判決書內容，王男提告指出，小玉2018年稱想從酒店辭職去賣牛樟芝，他便陸續借出235萬元讓小玉週轉，另還拿出38萬元替她還酒店債務等，約好在2021年1月5日清償，但小玉都未還款也避不見面，他才提告要求連本帶利還300萬元。

小玉則說，王男稱他老婆更年期不做愛，才找她當包養對象，每個月給10萬元，除了約定好每月做愛1到2次，平時也要陪他聊天、幫他的臉書貼文按讚等。

從2人LINE對話可見，王男曾說，「我幫妳一年多我得到什麼，只有氣，妳還是回去當妳快樂酒女吧」、「我不讓妳跟別男人，他一個月給妳十萬嗎？」，小玉也回覆，「你都是有條件是的條件交換」、「你就要在外面找對象可以跟你做愛、你付錢沒關係，所以我們是各取所需呀」、「之前七月份只給我7萬，到八月份要補3萬給我，結果也沒補完」。

法官認為，王男每月給小玉10萬元，是約定好要有性行為並避免小玉去找其他異性，但此約定已經違反公序良俗而無效，雖然王男拿出給付金額約46萬元的證據，但因為2人的約定不合法，故王男不得要求返還。

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