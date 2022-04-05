全裸女屍託夢！蝴蝶飛進警局　童狂哭：那裡有鬼我要出去

▲死者的女性友人到地檢署作證結束後，一隻蝴蝶一路跟著她返家。



圖文／鏡週刊

十多年前，屏東縣里港鄉發現一具全裸女屍，屍體嚴重腐爛，但左臀上的蝴蝶圖案刺青清晰可見，因無法確認身分，案情陷入膠著。後來警方循線逮捕死者的同居男友，他坦承掐死對方。值得一提的是，偵辦過程靈異事件不斷，收案員警及死者朋友身邊常有蝴蝶出沒，被認為是死者化身蝴蝶申冤緝凶。

李女枉死後，或許是心有不甘，靈異狀況頻傳，蔣男與前妻生的兒子就告訴蔣：「家裡常出現人影。」李母來台認屍時，警方請來一名越南籍麵攤老闆娘當翻譯，老闆娘帶著讀小一的兒子同行。沒想到男童一進李母房間臉色大變，哭著說：「那裡有鬼，我要出去！」搭電梯下樓時，又指著電梯角落說：「魔鬼在那裡！」男童後來生了場病，收驚後才逐漸康復。

▼ 女屍全身腐爛，唯獨左臀上的蝴蝶圖案刺青依舊清晰。



另一方面，李母認完屍、準備離開台灣的前一晚，竟夢到女兒從越南回到台灣那天，有人開車去接機，並載到河堤旁強迫和女兒發生關係，然後將女兒殺害、丟進水溝裡。後來蔣男落網，供詞與李母的夢境不謀而合，令警方感到訝異。

▼ 偵辦過程中，收案員警的辦公桌及電腦上常有蝴蝶駐足。



值得一提的還有，李女屍體被發現當天，原本豔陽高照，但員警到場後，卻突然變天，開始颳風下雨，而死者身上唯一可供比對的左臀蝴蝶刺青，為何沒有腐爛，連法醫也無法解釋。

更詭異的是，案發後，收案員警周遭就常出現蝴蝶，甚至飛進警局，停在辦公桌或電腦上，就像提醒員警不要忘了這起命案，連死者的女性友人到地檢署作證後，也有蝴蝶尾隨，甚至停在她的機車上一路跟著返回住處，大家都認為，李女死後化成蝴蝶，希望揪出殺害她的凶手。天網恢恢，蔣男最後被法院判刑十二年定讞，為自己的罪行付出代價。



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