俄軍空中行動暴增　澤倫斯基：敵軍目標占領頓巴斯及烏南

▲烏克蘭總統澤倫斯基。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

烏克蘭政府2日宣稱重新奪回整個基輔地區。不過總統澤倫斯基表示,俄羅斯占領目標為烏克蘭東部頓巴斯地區及南部,如今正加強防禦。英國國防部最新情報稱,俄羅斯過去一周大幅增加對烏克蘭東南部空中行動。

澤倫斯基2日晚間透過影片表示,烏克蘭武裝部隊已重新控制基輔及切爾尼哥夫地區,已有越來越多被暫時佔領地區的土地插上烏克蘭國旗。但他也說,俄軍目標正是頓巴斯地區以及烏克蘭南部,而烏方目標是盡一切努力進行捍衛,保護自身、自由、土地及人民。

澤倫斯基也讚揚持續保衛南部港口城市馬力波(Mariupol)的烏克蘭軍隊,因為當地已面臨俄軍長達數周的猛烈轟炸,幾乎被夷為平地。他說,烏克蘭在馬力波等城市的抵抗,讓基輔爭取到寶貴時間,也削弱俄羅斯軍事能力。

在澤倫斯基這段談話發布數小時後,英國國防部2日也公布最新烏俄軍情報告稱,俄羅斯過去一周對烏克蘭東南部進行大量空中行動,「這可能是俄軍把軍事行動集中在這地區的結果」。

不過英國國防部也認為,儘管俄軍持續削弱烏克蘭防空力量,由於無法找到並摧毀烏克蘭防空系統,俄方始終未能拿下制空權,「烏克蘭持續對俄羅斯空中及飛彈襲擊行動構成重大挑戰」,俄國軍機在中短程防空系統前仍不堪一擊,嚴重影響俄方支援地面部隊前線推進的能力。

