　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄軍空中行動暴增　澤倫斯基：敵軍目標占領頓巴斯及烏南

▲▼澤倫斯基23日向日本國會發表視訊演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭政府2日宣稱重新奪回整個基輔地區。不過總統澤倫斯基表示，俄羅斯占領目標為烏克蘭東部頓巴斯地區及南部，如今正加強防禦。英國國防部最新情報稱，俄羅斯過去一周大幅增加對烏克蘭東南部空中行動。

澤倫斯基2日晚間透過影片表示，烏克蘭武裝部隊已重新控制基輔及切爾尼哥夫地區，已有越來越多被暫時佔領地區的土地插上烏克蘭國旗。但他也說，俄軍目標正是頓巴斯地區以及烏克蘭南部，而烏方目標是盡一切努力進行捍衛，保護自身、自由、土地及人民。

澤倫斯基也讚揚持續保衛南部港口城市馬力波（Mariupol）的烏克蘭軍隊，因為當地已面臨俄軍長達數周的猛烈轟炸，幾乎被夷為平地。他說，烏克蘭在馬力波等城市的抵抗，讓基輔爭取到寶貴時間，也削弱俄羅斯軍事能力。

在澤倫斯基這段談話發布數小時後，英國國防部2日也公布最新烏俄軍情報告稱，俄羅斯過去一周對烏克蘭東南部進行大量空中行動，「這可能是俄軍把軍事行動集中在這地區的結果」。

不過英國國防部也認為，儘管俄軍持續削弱烏克蘭防空力量，由於無法找到並摧毀烏克蘭防空系統，俄方始終未能拿下制空權，「烏克蘭持續對俄羅斯空中及飛彈襲擊行動構成重大挑戰」，俄國軍機在中短程防空系統前仍不堪一擊，嚴重影響俄方支援地面部隊前線推進的能力。

飛彈沒了？烏克蘭參謀本部爆：俄軍飛彈、空襲強度「明顯下降」
烏軍發射「星光飛彈」擊落俄Mi-28N直升機　機尾空中斷裂畫面曝光

ET快訊
快訊／社區多點爆開！　北市府證實：不明感染源增加
快訊／確診又破百例？　陳時中「下午3點」記者會說明
快訊／遊客確診！　墾丁「台灣祭」宣布停辦
快訊／基隆再增1國小學生確診！　50人緊急採檢
大陸本土「單日飆13146例確診」！　創歷史新高
汪小菲驚傳被打濺血！　正妹沾血陪進醫院
姚元浩鬼鬼爆口角「始末曝光」！　庹宗康：極其丟臉
快訊／忠孝SOGO專櫃員工確診！　緊急閉店
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

巴西里約熱內盧土石流至少14死　媽媽和6孩子遭活埋

烏克蘭攝影記者「遭俄軍射殺」　已6記者死於戰地

俄軍空中行動暴增　澤倫斯基：敵軍目標占領頓巴斯及烏南

飛彈沒了？烏克蘭參謀本部爆：俄軍飛彈、空襲強度「明顯下降」

俄軍把烏克蘭幼童放坦克車頭做「人肉盾牌」　生還者驚曝過程

國際火線／苦澀的成長：普丁大帝的童年往事　老鼠反撲初領悟

美官員：普丁將在5／9慶祝勝利　屆時烏國雪已融！日期還有這意義

小鎮驚見280具屍體　烏克蘭：重新掌控基輔

烏克蘭城鎮20具平民屍體橫躺！街道全遭炸毀　有人雙手被反綁

烏：烏俄領袖有望直接協商和平草案　最可能地點曝

前主人過世鸚鵡難過拔羽毛　被收編後跟爸尬舞變身舞王

車禍沒擺警示牌！後方大塞車　路過騎士爆氣「直接現場教學」

趙孟姿懷胎6月僅胖5公斤　叫許孟哲買消夜「不順路」被拒...差點翻臉

眾量級愚人節「宣布大事」！ 家寧IG貼單人符號：很幸福的一天

天竺鼠剪完指甲表情超厭世　呆坐床上折手手：生無可戀

謝欣穎放閃王柏傑「了解彼此」　認了想婚：有共識繼續走下去！

Selina熱戀被爆料「陳嘉樺嘴巴很大」　「男友正臉曝光」反致歉黃子佼

水泥塔倒塌「近距離視角曝」　怪手駕駛跳車逃！下秒煙霧瀰漫

《咒》票房破億佛母現身「千萬別掀開紅布」　林敬倫「唯一看過真面目」：很毛很毛...

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

巴西里約熱內盧土石流至少14死　媽媽和6孩子遭活埋

烏克蘭攝影記者「遭俄軍射殺」　已6記者死於戰地

俄軍空中行動暴增　澤倫斯基：敵軍目標占領頓巴斯及烏南

飛彈沒了？烏克蘭參謀本部爆：俄軍飛彈、空襲強度「明顯下降」

俄軍把烏克蘭幼童放坦克車頭做「人肉盾牌」　生還者驚曝過程

國際火線／苦澀的成長：普丁大帝的童年往事　老鼠反撲初領悟

美官員：普丁將在5／9慶祝勝利　屆時烏國雪已融！日期還有這意義

小鎮驚見280具屍體　烏克蘭：重新掌控基輔

烏克蘭城鎮20具平民屍體橫躺！街道全遭炸毀　有人雙手被反綁

烏：烏俄領袖有望直接協商和平草案　最可能地點曝

何如芸忍痛暫離《女人我最大》！　親揭原因：疲累臉會對不起製作方

北市不明感染源增加　黃珊珊：社區有「多點爆開」狀況

巴西里約熱內盧土石流至少14死　媽媽和6孩子遭活埋

小麥漲價！陳吉仲喊多吃炒飯、飯糰　王世堅傻眼：這還要你教嗎？

三招移除iPhone「股市明牌」垃圾簡訊　「+」開頭來電小心有詐

近5日確診數曝光「已到臨界點」！前台大醫：疫調還跟得上嗎？

鋼鐵廠外包工人換螺栓墜9米摔死　業者疏失和解獲緩刑

網爆「快篩陽性還衝阿妹演唱會」！嗨完才去醫院　粉絲急tag陳時中求救

突開車門害國三單車少年遭輾斃！貨車司機獲家屬原諒　判決出爐

快訊／北部1遊客確診　墾丁「台灣祭」停辦！收到簡訊快去篩

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

國際熱門新聞

烏克蘭小鎮20具屍體躺街！有人雙手被反綁

氣象主播驚覺龍捲風「撲向自己家」秒call兒子

男脖子被怪魚刺穿爆血　畫面曝光

屍體藏詭雷　俄軍撤退狂埋地雷

俄媒：普丁恐有隱疾　泡鹿茸浴血養生

烏：烏俄領袖有望直接協商和平草案

普丁與哈薩克協議使烏克蘭成中立國

車諾比核電廠　再升起烏克蘭國旗

小鎮驚見280具屍體　烏克蘭：重新掌控基輔

美官員：普丁將在5/9慶祝勝利　屆時烏國雪已融

烏軍發射星光飛彈擊落俄機　影片曝光

俄軍把幼童放坦克車頭當肉盾　生還者驚曝過程

歐中峰會登場　歐盟罕見關切台海情勢

俄精銳空降部隊40人陣亡！BBC核實成員名單

更多熱門

相關新聞

俄精銳空降部隊40人陣亡！BBC核實成員名單

俄精銳空降部隊40人陣亡！BBC核實成員名單

俄羅斯總統普丁2月底對烏克蘭發起「特殊軍事行動」後，被視為精銳部隊的俄軍第331近衛空降團從白俄羅斯出發，試圖在極短的時間內閃電拿下烏國首都基輔、完成斬首烏國總統澤倫斯基的作戰，豈料卻在基輔教區陷入僵局，多輛軍車遭烏軍襲擊後棄置路旁。如今，有外媒證實該部隊包含指揮官在內共40名人的死訊。

加拿大狙神1張照酸爆　感謝俄軍犧牲

加拿大狙神1張照酸爆　感謝俄軍犧牲

烏軍發射星光飛彈擊落俄機　影片曝光

烏軍發射星光飛彈擊落俄機　影片曝光

德國將購買防禦系統　對抗俄軍超強飛彈

德國將購買防禦系統　對抗俄軍超強飛彈

俄軍剛撤離基輔　飛彈狂轟多座城市

俄軍剛撤離基輔　飛彈狂轟多座城市

關鍵字：

烏俄軍武國際軍武頓巴斯

讀者迴響

熱門新聞

18歲兒愛上嫩外傭　老爸竟只擔心「這件事」

外送員聽到巨響！男墜樓壓爛機車慘死

遭瘋傳露點走光　郭雪芙曬照「學習與身體相處」

女師戀上工程師　籌備婚禮聽他嗆母閉嘴

快訊／今晨10.8℃！10縣市大雨　防10級強風

她頭暈+頭痛超過20年！醫教一招：兩週內全好

媽神運用麥當勞雞塊盒　「飲料永遠不會翻」

上億房產給子女　忽略一件事竟淪法拍

本土若超過這數字　醫喊「當然該封了」

忽必烈健身館突關閉　館長怒「拿千萬演戲」

即／台灣東南部海域規模4.5地震　深度17公里極淺層

被汪小菲狂罵「小S爆無預警請辭節目」！突認心累

張哲瀚遭大陸封殺半年「突回歸IG發文」！粉絲痛哭

住飯店先敲門「通知鬼神」？內行揭真實用途

彰化路邊停車遭趕！他看冷氣裝門前傻眼

更多

最夯影音

更多
前主人過世鸚鵡難過拔羽毛　被收編後跟爸尬舞變身舞王

前主人過世鸚鵡難過拔羽毛　被收編後跟爸尬舞變身舞王
車禍沒擺警示牌！後方大塞車　路過騎士爆氣「直接現場教學」

車禍沒擺警示牌！後方大塞車　路過騎士爆氣「直接現場教學」

趙孟姿懷胎6月僅胖5公斤　叫許孟哲買消夜「不順路」被拒...差點翻臉

趙孟姿懷胎6月僅胖5公斤　叫許孟哲買消夜「不順路」被拒...差點翻臉

眾量級愚人節「宣布大事」！ 家寧IG貼單人符號：很幸福的一天

眾量級愚人節「宣布大事」！ 家寧IG貼單人符號：很幸福的一天

天竺鼠剪完指甲表情超厭世　呆坐床上折手手：生無可戀

天竺鼠剪完指甲表情超厭世　呆坐床上折手手：生無可戀

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面