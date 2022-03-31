Google地圖驚見「恐怖血坑」滲出地表　網全嚇壞：犯罪現場？

▲外國網友在Google地圖上發現「血水坑」。（圖／翻攝Reddit）

記者吳美依／綜合報導

外國網友GelapopShipper_09喜歡透過Google地圖探索世界，某天卻在偏僻荒野中，發現巨大的「血紅色坑洞」，出現在2座白色圓形建築物旁，嚇得截圖分享至網路論壇Reddit，「這到底是什麼鬼？」此貼文立刻引發熱議，不少網友質疑，是否為犯罪現場留下的「血水坑洞」。

網友們提出各種猜測，「這是一個以傳統割喉方式把豬獻祭的地方。」也有人指出，「例如澳洲一些地區就是紅土地質，可能是紅土吧！」、「如果有動物在那裡吃草喝水，可能翻動土壤，即使在衛星圖像上都清晰可見。」另一名網友認為，2座白色建物是農工業常用的貯存筒倉，而紅色物質只是土壤，「那裡可能常常有車輛經過，交通繁忙。」

Google推出地圖及衛星空拍服務後，經常捕捉到意外畫面，吸引不少有興趣的網友們研究探索。此前，外國網友沃林（Scott C. Waring）偶然發現，南極洲冰層中央竟出現一個心型湖泊，裡頭有一個直徑40公尺的綠色圓盤物體。他認為，肯定是一艘太空飛船墜毀後，在冰層上撞出巨大破洞。

英國也有類似案例，19歲少女莉亞（Leah Croucher）離奇失蹤2年多後，一名熱心女網友使用Google地圖，重新瀏覽當年警方重點搜索區域，竟疑似發現莉亞最後身影，她趕緊通報當局，也讓該案重啟調查。

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