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基隆類普篩引雙標爭議！陳時中強調時空不同：現在家用快篩普及

▲▼立法院社福衛環委員會 陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

基隆疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布將在基隆實施「類普篩」讓外界質疑雙標、打臉自己過去說法。陳時中今（31）日受訪強調這兩者時空完全不同！前年還沒有快篩、去年也只有專業快篩且精確度不足，現在家用快篩普及，精確度達9成以上，且僅是擇定社區傳播可能地區進行試辦，如果成功，將來區域防堵就可以沿用該模式。

基隆疫情持續延燒，小吃店相關等確診個案已經來到68案，衛福部長陳時中昨（30）日下午前往基隆市政府討論防疫措施，並宣布將實施類普篩政策。然而卻引發雙標爭議，有網友認為這方式打臉先前陳時中所言，「普篩所出現的偽陽性、偽陰性的結果，是台灣難以承受的」。

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陳時中今早出席立法院社福衛環委員會，會前受訪被問及此事，他說，「大家要看，前年你要做就沒有相關東西，去年要做就主要都是專業快篩，精確度也不足，精確度僅有7成，現在有家用快篩普及，準確度9成以上，這兩個時空完全不同」。陳時中也說，現在也是擇定社區傳播可能性試辦計畫，成功的話，將來區域防堵就可以沿用這樣的模式。

有媒體提問，現在執行基隆類普篩是否太晚？陳時中反問「什麼叫太晚？」他說，整體疫情研判，基隆市社區有潛藏傳播鏈，趕快找出來。

至於為何不直接進行PCR篩檢，陳時中澄清，PCR篩檢仍然會做，社區仍然會有篩檢站，但主要針對重點區域，全面發放快篩則是讓民眾主動來做，及早發現可能案源。

▲陳時中基隆類普篩，防堵疫情。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲陳時中昨日到基隆視察，拋出「類普篩」規畫。（圖／記者郭世賢翻攝）

類普篩公布後，相關執行形式與時間點尚未確定，發言人莊人祥昨表示，基隆市府將針對基隆36萬人口提出計畫，由中央提供家用快篩，預計方案提出後一週內完成。

陳時中今早表示，整個發放在地區裡面民政系統，衛政系統比較瞭解，中央地方合作，現在把快篩試劑先準備好；雖然基隆人口有36萬，但2歲以上才能作，會針對社區可能區域發放下去，不過昨天才剛和基隆討論，相關工作準備中。

指揮中心醫療應變組副組長王必勝昨說明，指揮官宣佈在基隆市即將實施「類普篩」，目的是找出社區潛藏的確診案例，以期早日切斷傳播鏈。所謂「類」，指的是有別於以往用PCR檢驗而改用家用快篩，好處是可以自行操作、檢驗數量大、民眾易配合、成本可負擔。

指揮中心將與基隆市府討論： 發放對象、施作時間、次數、間隔，如何發放，如何統計結果，使用教學，宣導方式…等具體做法。基隆市人口比較集中，市府民政系統完善，是有利的條件。

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