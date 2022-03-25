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基隆+3！警陪友人就醫「雙雙確診」　同桌吃薑母鴨30多歲女也中鏢

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布新增14例本土個案，其中3例在基隆，其中一人為基隆第一分局驚傳偵查隊小隊長，陪同40多歲女性友人到醫院就醫採檢確診，Ct值27，而該名友人Ct值僅13.4，列案22595。除了這兩名個案外，另有一名30多歲女性因與22595一同用餐被匡列採檢，今無症狀確診，Ct值13.7。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指揮官陳時中表示，該起群聚指標個案為案22595，3/24出現喉嚨痛、咳嗽、發燒等症狀，在警察友人（案22596）陪同下先到診所就醫，但診所聽聞症狀後有所警覺，要求到醫院看診，在急診篩檢時雙雙確診。而該名員警年約50多歲，目前尚無症狀。

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基隆市警察局第一分局表示，內部將首先對偵查隊與該名小隊長接觸頻繁的人進行PCR快篩，25日偵查隊全隊23人也已至基隆醫院進行PCR檢測，並立刻啟動分流分班，並同步要求所有人員前往快篩匡列；警方稍早也針對駐地、車輛及裝備全面消毒，目前已完成清消，並嚴格控管分局大門人員進出。

據了解，該名小隊長確診後，局內的內勤同仁一律異地上班、外勤人員則分流上班；而最新消息指出，24日晚上基隆市警察局刑警大隊曾在基隆港海產樓喝春酒，4個分局的偵查隊也有派員參加，不過該名確診者並無到場，因此目前沒有擴大篩檢。

▲▼基隆也爆病例！3/25待釐清其他個案確診關聯。（圖／指揮中心提供）

▲基隆也爆病例！待釐清其他個案確診關聯。（圖／指揮中心提供）

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