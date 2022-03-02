人夫牙醫過年陪妻小返鄉！恐怖小三怨孤單過節　揮刀捅胸殺死他

▲護理師小三不滿過年獨守空閨，揮刀砍死已婚牙醫男友。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳韻如／台北報導

台北市文山區萬盛街一處巷弄內1日下午發生一起恐怖情殺案！一名呂姓牙醫遭曾姓小三砍殺，慘死血泊中，而曾女行兇後也持砍人的菜刀自殘，被緊急送醫救治，目前仍在醫院觀察中。初步調查，曾女因不滿過年期間呂男讓他獨守空閨，帶著妻小回老家過年，氣憤之下才痛下殺手，不過詳細原因仍有待進一步調查釐清。

這起事故發生在1日下午2時許，警方接獲報案稱有兇殺案件，趕抵現場後發現呂男胸口中刀，倒臥血泊沒了生命跡象，遂緊急將他送醫搶救，但呂男仍因傷重宣告不治。初步調查，曾女事發前就在現場埋伏多時，等到呂男出現後持刀追砍對方，造成呂男胸口刀傷，而事後呂妻到場痛哭失聲。

據了解，曾女原本在呂姓牙醫師的診所擔任護理，上班僅1週就離職，但2人仍發展出婚外情，而此事呂妻也都知情，且極力反對，曾女因此懷恨在心，再加上過年期間，呂男帶著妻小回到台南老家過年，讓她獨守空閨，她也為此與呂男多次發生爭執。

直到1日下午，曾女帶著預藏的菜刀跑到呂男住處，等到呂男出現後上前對質，2人爆發激烈爭執。呂妻當時聽到爭吵聲還下樓查看，但卻遭呂男趕回家，過沒多久就聽見呂男的慘叫聲，趕緊衝下樓查看但已晚了一步，呂妻當場痛哭失聲。

由於曾女行兇後情緒激動，目前仍在醫院觀察當中，警方也將帶曾女出院完成筆錄，以釐清詳細的犯案動機。