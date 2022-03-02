老爸狂炫40年前讀成大電機　女兒反感問很強？鄉民：5%中的百分之1

▲成大校門。（圖／翻攝自維基百科）



記者崔子柔／綜合報導

現在考大學和三、四十年前是完全不同情景，一名網友表示，她爸常常得意洋洋地提起自己40多年前讀成大電機的故事，但她聽到開始有點反感，向網友詢問「很厲害嗎？」，而多數網友都湧入回答「真的很強」，「當時自然組錄取率5%左右，成大電機又是5%之中的1/100左右，確實厲害」。

「40幾年前讀成大電機很厲害嗎？」原PO在PTT發文表示，她高中時父母都耳提面命地要她好好念書、考好大學，但她玩社團又打工，幾乎天天往外跑，最後學測只考了47級分，上大學發現身邊的同學都不愛讀書，但她卻開始認真，在準備研究所時花了更多的時間準備，最終重考一年才順利考上理想志願。

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▲原PO發文。（圖／翻攝自PTT）



原PO指出，她爸很喜歡炫耀說他以前替一些一線科技廠的大主管上過課，台機聯電聯發科等都有，「我只知道以前大學還沒廣設前很難考的樣子，不過台清交成一直是前段名校，很難想像在40幾年前還考到四大有多厲害」，而她爸也只回答「反正我很厲害，你只要知道這樣就行了」。

文章引起不少網友討論，多數網友紛紛留言表示原PO老爸真的不簡單，「當年有上大學就是前20%了，你爸成大電機應該快到頂了」、「成大沒有很厲害，但是跟文化比就真的厲害到天上去了」、「當時自然組錄取率5%左右，成大電機又是5%之中的1/100左右，確實厲害」、「錄取率還是其次，最主要是那個年代的機會，有那樣的學歷，好好拼前途不可限量，比起來現在困難太多了」。

▼網友回應。（圖／翻攝自PTT）

