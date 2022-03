馬斯克的星鏈設備送到烏克蘭了！專家警告：恐成攻擊目標

▲SpaceX太空公司創辦人馬斯克。(圖/路透)

文/中央社

烏克蘭在當地時間周一(2/28)表示,已收到太空探索科技公司(SpaceX)送來的星鏈(Starlink)衛星網路終端設備,但網路安全研究人員警告,這些設備可能成為俄羅斯攻擊目標。

俄羅斯上週開始入侵烏克蘭,網路追蹤組織NetBlocks通報烏克蘭的網路服務數次嚴重中斷,烏克蘭副總理費多羅夫(Mykhailo Fedorov)日前懇請SpaceX執行長馬斯克(Elon Musk)提供星鏈服務。

他在推特發文說:「當你試圖殖民火星時,俄羅斯試圖占領烏克蘭!當你的火箭成功從太空降落時,俄羅斯的火箭攻擊烏克蘭平民。」

路透社報導,兼任數位部長的費多羅夫今天在推特發文說,「星鏈衛星在這裡。謝謝你,馬斯克」,並附上一輛看似為軍用卡車的後面,上頭載著終端設備。

馬斯克回覆:「不客氣。」

▲烏克蘭表示,已收到太空探索科技公司送來的星鏈(Starlink)衛星網路終端設備。(圖/翻攝自twitter.com/FedorovMykhailo)

這些終端設備看起來像家用衛星電視天線,依住宅標準而言,可提供相對快速的網路服務,連上低軌道上的衛星群。

但加拿大多倫多大學(University of Toronto)的公民實驗室(Citizen Lab)計畫資深研究人員史考特-雷爾頓(John Scott-Railton)在推特警告,這些終端設備可能會成為俄方攻擊目標。

他發文說:「馬斯克捐星鏈衛星,很好。但請記得:如果(俄羅斯總統)蒲亭(Vladimir Putin)控制烏克蘭上空,使用者的向上傳輸將成為…空襲訊號。」

他一連發出15則推文詳述星鏈衛星的風險時說:「好幾十年來,俄羅斯都有鎖定衛星通訊攻擊民眾的行為。」

馬斯克2月26日說,星鏈網路可在烏克蘭使用了;烏克蘭的網路因俄羅斯入侵中斷,SpaceX將運送更多終端設備到烏國。

