抵抗55小時打亂俄計畫！烏克蘭防長稱「已殲滅3000人」曝最新戰況

▲烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）。（圖／翻攝Oleksii Reznikov臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，從西北、東部方向推進烏克蘭首都基輔。烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）26日表示，烏軍已抵抗55小時，目前已殲滅3000多人、摧毀超過100輛坦克車及擊落7架直升機，「無論如何烏克蘭都會贏！榮耀歸烏克蘭！榮耀歸於烏克蘭軍隊！」

烏克蘭國防部長列茲尼科夫26日在臉書發文表示，烏克蘭守軍堅持超過55小時的抵抗，完全摧毀了俄羅斯的計畫；烏軍目前已殲滅超過3000名俄國軍人、超過100輛坦克車、數以百計的裝甲技術人員及7架直升機。

列茲尼科夫表示，俄羅斯試圖改變戰術，開始砲擊住宅區、醫院及教育機構，更有大量傘兵降落，烏軍正在有效率地防禦並摧毀對方。此外，烏克蘭短短兩天內就有200多名平民被殺害，其中包含3個兒童，另外有33名兒童受傷，呼籲烏克蘭的民眾一起抗敵，「無論如何烏克蘭都會贏！榮耀歸烏克蘭！榮耀歸於烏克蘭軍隊！」

據《BBC》報導，烏克蘭軍方指出，目前有3500多名俄羅斯士兵陣亡，已要求國際紅十字會將俄羅斯軍人的遺體運回俄羅斯。對此，烏克蘭副總理Iryna Vereshchuk表示，運回遺體是人道問題，「我們要求俄羅斯佔領者的屍體離開我們的領土，回到俄羅斯」。

Дорогі українці! Понад 55 годин опору. Наші захисники і захисниці повністю зруйнували плани ворога. Станом на... 由 Резніков Олексій 發佈於 2022年2月26日 星期六

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完