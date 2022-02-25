喜劇演員當烏克蘭總統　上任3年「迎戰俄羅斯大軍」

▲俄羅斯總統普丁（左）下令採取軍事行動，烏克蘭總統澤倫斯基（右）則宣布兩國斷交。（圖／路透、達志影像）

文／中央社



烏克蘭總統澤倫斯基從一名猶太裔電視喜劇演員當上總統，本已令人難以置信；如今這位44歲看來年輕健康的總統，還得帶領烏克蘭度過俄羅斯入侵危機，能否成功各方都在看。

法新社和新聞網站「以色列時報」（The Times of Israel）報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）2019年參選時，被人看作是開玩笑。

他原本在一個晚間喜劇節目飾演一名愛爆粗口的學校教師，在學生將他飆罵貪腐的影片放上網路後，竟當上總統。由於當時烏克蘭正經歷政局劇變後的種種問題，因此這個節目大受歡迎。

烏克蘭2014年爆發親歐洲聯盟（EU）革命，俄羅斯支持的領導人被趕下台。但新政府苦於應付東部衝突情勢不斷惡化，以及經濟徘徊崩潰邊緣。

於是，烏克蘭人愛看澤倫斯基飾演的總統對第一夫人開粗俗玩笑、帶著驚恐表情騎著腳踏車上班。這個節目捕捉到時代氛圍，也讓澤倫斯基小賺一筆。

在現實生活中，澤倫斯基打斷身陷多重危機的前總統波洛申科（Petro Poroshenko）尋求連任之路。他在總統大選第二輪投票，以7成多得票率高票當選。

但當時一些烏克蘭人做了最壞打算。澤倫斯基的批評者把他和一些不討喜的名流政治人物相比，例如義大利前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）和美國前總統川普（Donald Trump）。

▲澤倫斯基2019年在總統大選第二輪投票奪下73.22%得票率。（圖／路透）

澤倫斯基一開始與其他國家領袖在媒體上的互動也看似生硬。烏克蘭政治分析家戴維德尤克（Mykola Davydyuk）表示：「我想我們的國際夥伴有一段時間蠻難和他打交道。他們互動的水準非常高，而他（澤倫斯基）達不到，也無法理解。」

不過，一些西方外交官似乎被澤倫斯基的魅力說服。一名外交官本月在俄羅斯攻擊烏克蘭前表示：「老實說，他做的沒那麼差。他要達成不可能的任務，他在俄羅斯人和美國人的雙重壓力下困住了。他已經表現得沉著。」

如今，澤倫斯基面對的是冷戰結束30多年來俄羅斯和西方強國間最嚴重對峙，以及克里姆林宮在烏克蘭週圍部署15萬大軍、宣布承認烏東分離主義地區頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）獨立，甚至是今天的直接轟炸。

烏克蘭因夢想加入北大西洋公約組織（NATO），而與俄羅斯陷入對峙，結局將決定澤倫斯基的總統歷史定位。

▼澤倫斯基上任近3年，迎來最大挑戰。（圖／路透）