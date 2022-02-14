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中樂透頭獎從此變人生勝利組？　這4位得主超慘：生不如死

中樂透頭獎從此變人生勝利組　這４位得主超慘：生不如死

▲許多樂透得主致富之後，下場卻慘不忍睹。（示意圖／pixbay）

圖文／CTWANT

中了頭獎形同一夜致富，這輩子幾乎可以說是不愁吃穿，舉凡任何「用錢可以解決」的問題都不再是問題。不過在國外，許多樂透得主致富之後卻沒有從此「財富自由」，下場甚至慘不忍睹。

《太陽報》報導，有4位美國樂透得主的下場就很淒慘，有得主就染上毒癮、孤獨病死，甚至犯下多次搶銀行入獄，還有人差點被暗殺。

來自肯塔基州的大衛艾德華茲（David Edwards）2001年買了一張強力球（Powerball）彩券贏回2700萬美元（約當時新台幣9億元）。

中樂透頭獎從此變人生勝利組　這４位得主超慘：生不如死

▲艾德華茲58歲在安寧病房孤獨病逝。（圖／翻攝臉書CHAOS）

原先失業又住在爸媽家的他自此後開始瘋狂消費，像是砸錢買豪車、私人飛機以及加州和佛州的豪宅，誇張的是，對生意一竅不通的他竟收購光纖公司和豪車出租公司，甚至「培養蒐集興趣」，四處購入珍貴藏品。

由於艾德華茲的揮霍無度，很快就陷入債務危機，他和妻子還染上毒癮，多次因持有毒品被捕，加上他因為共用針頭染上肝炎及其他疾病，58歲時孤獨離世。

另外於1998年，在洛杉磯擔任保全的吉姆海耶斯（Jim Hayes）發現購買的超級樂透（SuperLotto）贏得1900萬美元。晉身千萬富豪的他接下來也是瘋狂買下藍寶堅尼、賓利和保時捷等豪車，同時在猶他州的砸下100萬美金添購海濱別墅和豪宅，甚至曾花錢找F1賽車世界冠軍安德烈蒂（Mario Andretti）來比劃車技。

中樂透頭獎從此變人生勝利組　這４位得主超慘：生不如死

▲海耶斯破產後多次搶劫銀行。（圖／翻攝洛杉磯郡警長辦公室）

原以為變成富豪日子好享樂，沒想到他的妻子竟「為錢傷感」，兩人鬧上法庭，海耶斯被分走一半財產甚至染上海洛因毒癮，每周花1000美元買藥，最後竟淪落到住在友人家裡的車庫。

由於毒癮發作，他甚至搶劫銀行買毒，自稱成功犯案11次，2018年被判33個月有期徒刑；他2020年出獄後表示，希望把自生經歷寫成傳記，呼籲世人要引以為戒。

1990年，來自佛州的艾利克斯托斯（AlexToth）靠著彩券贏得1300萬美元，他和妻子羅妲（Rhoda）一夜致富後也是狂買奢侈品、過著環遊世界的「好野人生活」，托斯還曾與川普、歐普拉等名人見面，可惜不懂得理財的他把大部分獎金花在賭博上，曾在拉斯維加斯入住每晚要價1000美元的飯店長達3個月。

中樂透頭獎從此變人生勝利組　這４位得主超慘：生不如死

▲托斯2008年心臟病發身亡。（圖／翻攝佛州警方）

不懂得妥善處理稅務的托斯最後被控稅務詐欺，積欠政府250萬美元滯納金。他與妻子二度宣告破產，由於繳不起電費，夫妻倆只好住在必須靠延長線安裝在汽車引擎上發電的破屋裡，過往的富有日子彷彿南柯一夢。

沒想到在稅務詐欺案開庭前幾天，托斯心臟病發身亡，於2008年過世享壽60歲。他的妻子最終被判有罪入獄2年。

中樂透頭獎從此變人生勝利組　這４位得主超慘：生不如死

▲巴德中獎後，慘遭親弟買凶暗殺。（圖／翻攝臉書Postmortem）

至於賓州男子威廉巴德波斯特三世（William 'Bud' Post III）過去曾因開空頭支票入獄，1988年贏得1620萬美元一夕致富，當下他開心地買下多棟豪宅和私人飛機，替兄弟姊妹收購餐廳與二手車商。揮霍無度的巴德很快又負債，他也與前女友為錢鬧上法庭最後被凍結資產。

更糟糕的是，他和家人關係也迅速惡化，弟弟居然還雇用殺手試圖殺害他，巴德被迫變賣所有財產甚至犯下對人開槍罪嫌入獄，出獄後靠著社會救濟金度日直到66歲過世。

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