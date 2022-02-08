　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

正妹拍照突被哥「關掉濾鏡」　真面目瞬間露出…網驚：根本換頭

▲▼女子在關掉手機濾鏡後，瞬間顯露大媽樣。（圖／翻攝自YouTube）

▲女子在關掉手機濾鏡後，瞬間顯露大媽樣。（圖／翻攝自YouTube）

圖文／CTWANT

隨著修圖技術越來越強，手機濾鏡一開人人都可以搖身一變成女神、男神，日前中國山東一名男子與妹妹合照，只見膚白貌美的美女妹妹在關掉濾鏡後，瞬間「原形畢露」，直接現出黝黑、雙頰豐腴的大媽樣，令眾多網友驚訝。

根據「新浪網」、「搜狐網」等陸媒報導，近日陸網上流傳一部逗趣的影片，一名居住在山東濰坊市的男子心血來潮想戲弄妹妹，於是叫來皮膚白皙、擁有電眼的美女妹妹一同合照，待面容姣好的妹妹準備好後，男子突然關掉手機的美肌與濾鏡，瞬間讓妹妹真面目露出。

只見原本顏值出眾的妹妹，突然間搖身一變成了雙頰擁腫、皮膚黝黑的「大媽」，氣得她直接掄起腳上的拖鞋用力往哥哥身上砸，而驚悚變身過程在網路上曝光後，引來許多網友討論「這根本西施變李逵」、「關掉美顏真的有嚇到」、「大伙知道為什麼網上有那麼多美女了吧」、「科技的力量，讓世界變得更虛幻」、「根本換了一顆頭了吧」。

延伸閱讀
躲雨發現「亞當的花園」　 500萬年古洞可塞進全紐約
財神爺沒開工！威力彩、大樂透「雙槓龜」　下期上看11.5億元
余苑綺曬照2字意外曝「余祥銓結婚了？」　經紀人親上火線揭真相

►穿睡衣裝可愛，這套必勝

ET快訊
《寄生上流》女星抗癌中「確診新冠」！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

正妹拍照突被哥「關掉濾鏡」　真面目瞬間露出…網驚：根本換頭

高空中的奇蹟「孕婦飛機上突早產」　醫師急智用牙線接生

一代武將「關羽如何變財神」？背後原因曝：和晉商有關

性感網紅「恐怖素顏照」曝！慘淪邋遢大媽...網嚇：我到底看到什麼

「鳳梨+披薩」只排第3！「這組合」秒惹怒義大利人...網笑：真難搞

粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

聯結車濱海公路重大事故！轎車被輾碎...駕駛重傷不治

愷樂鬆口回應「密婚醫生」真相！　友：重返幕前可能性低

快去加油！今起大降1.1元　九二汽油每公升回落至28.7元

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

洛威拿慢慢初一去世今送火化　媽淚：謝謝你為了我撐那麼久

正妹拍照突被哥「關掉濾鏡」　真面目瞬間露出…網驚：根本換頭

高空中的奇蹟「孕婦飛機上突早產」　醫師急智用牙線接生

一代武將「關羽如何變財神」？背後原因曝：和晉商有關

性感網紅「恐怖素顏照」曝！慘淪邋遢大媽...網嚇：我到底看到什麼

「鳳梨+披薩」只排第3！「這組合」秒惹怒義大利人...網笑：真難搞

她回家挖出「超噁烤箱」想丟！念舊媽一聽氣炸要輸贏　結局超展開

一天吃24盤麵！天冷食量驚　外籍教練選手怨北京冬奧：根本不夠吃

陳時中坦言「不排斥」參選台北市長：不喜歡吃碗內看碗外

俄烏情勢「預期通膨惡化」　台銀：金價本週有機會挑戰1820美元

新法上路！全台春節逮2酒駕致死、78件傷人　首度追酒店業者責任

亞旭電腦何時復工？　鄭文燦：相關單位實地督導稽核後再確定

憂俄入侵烏克蘭！美載運「增援部隊」　軍機陸續抵波蘭

正妹拍照突被哥「關掉濾鏡」　真面目瞬間露出…網驚：根本換頭

親戚免費住10年！被要求搬走竟嗆「惡房東」…網傻眼：誰還敢幫人

高空中的奇蹟「孕婦飛機上突早產」　醫師急智用牙線接生

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

新奇熱門新聞

女突被「關掉濾鏡」　真面目露出驚

孕婦高空突早產　醫急用牙線接生

「這組合」秒惹怒義大利人...網笑：真難搞

關心您尿尿的地方　成彰熱門景點

衛生紙切半用　他一刀下去悲劇了

富豪-196°C冰凍自己50年　現狀曝光

刮刮樂神秘代碼　刮一半就知中獎

性感網紅「恐怖素顏照」曝！慘淪邋遢大媽...網嚇

一代武將「關羽如何變財神」？背後原因曝

玉米長滿灰白色貝殼　網：高級貨

媽媽「恐怖烤箱」不准丟　照片嚇壞人

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

挖洞中萌狗狂騷擾　土撥鼠崩潰

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

首位韓女團轉拍A片　20歲女偶像：身材是藝術品

80kg小六弟脂肪肝！醫一聽「清蒸水煮菜單」秒傻了

50嵐點啥懂喝？飲料控激推這2款：真的讚

傳播妹跳樓亡「做鬼一個都別跑」　母哭：警還命來

台大女星翻臉劉樂妍　「放棄健保」遷陸戶籍

不是NIKE！「1低調神鞋」滿街跑

手指頭量胸部大小！4根手=D罩杯　她實測：超準

驚覺老公不倫妹妹　正妹崩潰離婚

冠佑曝光漂亮女兒！才13歲「已有171高挑身材」

《寄生上流》朴素丹抗癌中「確診新冠」！回診測出PCR陽性

12星座2月運勢！金牛是幸運之星

快訊／洛威拿慢慢去當小天使！

遠百竹北停車場　牆上全轎車刮痕

50嵐員工「髒鞋丟鍋煮」！總部回應了

39歲單親爸病逝留3幼子　慈善團體急募善款

更多

最夯影音

更多
粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜

粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜
米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

聯結車濱海公路重大事故！轎車被輾碎...駕駛重傷不治

聯結車濱海公路重大事故！轎車被輾碎...駕駛重傷不治

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面