正妹拍照突被哥「關掉濾鏡」　真面目瞬間露出…網驚：根本換頭

▲女子在關掉手機濾鏡後，瞬間顯露大媽樣。（圖／翻攝自YouTube）

圖文／CTWANT

隨著修圖技術越來越強，手機濾鏡一開人人都可以搖身一變成女神、男神，日前中國山東一名男子與妹妹合照，只見膚白貌美的美女妹妹在關掉濾鏡後，瞬間「原形畢露」，直接現出黝黑、雙頰豐腴的大媽樣，令眾多網友驚訝。

根據「新浪網」、「搜狐網」等陸媒報導，近日陸網上流傳一部逗趣的影片，一名居住在山東濰坊市的男子心血來潮想戲弄妹妹，於是叫來皮膚白皙、擁有電眼的美女妹妹一同合照，待面容姣好的妹妹準備好後，男子突然關掉手機的美肌與濾鏡，瞬間讓妹妹真面目露出。

只見原本顏值出眾的妹妹，突然間搖身一變成了雙頰擁腫、皮膚黝黑的「大媽」，氣得她直接掄起腳上的拖鞋用力往哥哥身上砸，而驚悚變身過程在網路上曝光後，引來許多網友討論「這根本西施變李逵」、「關掉美顏真的有嚇到」、「大伙知道為什麼網上有那麼多美女了吧」、「科技的力量，讓世界變得更虛幻」、「根本換了一顆頭了吧」。

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