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昔「世界第2大橋」在雲林！通車時路面還有鐵軌　同時跑火車汽車

▲▼西螺大橋。（圖／圖／翻攝自維基百科）

▲西螺大橋曾經是世界第二大橋，如今除了讓民眾通行使用外，也成為雲林、彰化具有代表性歷史建築及觀光景點之一。（圖／翻攝自維基百科）

記者趙蔡州／綜合報導

橋梁是從古代發明並使用至今，一直是人們渡河，甚至跨越海峽的重要建築。台灣有一座位在雲林縣與彰化縣之間、橫跨濁水溪下游的西螺大橋，建成時一度是世界第二大、遠東第一大橋梁，如今除了讓民眾通行使用外，也成為雲林、彰化具有代表性歷史建築及觀光景點之一。

根據交通部觀光局網站介紹，雲林縣西螺大橋位於濁水溪下游，橫跨雲林西螺及彰化溪州，全橋長1939.03公尺、寬7.32公尺，每個橋墩間隔60餘公尺，建成時一度是世界第二大、遠東第一大橋梁，且路面設有台灣糖廠的小鐵道，形成汽車及小火車並行特殊景觀。

濁水溪為台灣中部重要分界河，在台灣日治時期的前期，跨越濁水溪的橋梁僅有中、下游交界處的縱貫鐵路濁水溪橋，沒有公路提供汽車及民眾步行通過，當時河岸居民渡溪，必須利用竹筏或轉乘鐵路，甚至乾脆找淺灘強渡，若遇上溪水暴漲，就會嚴重影響交通。

▲▼西螺大橋。（圖／圖／翻攝自維基百科）

▲西螺大橋剛通車時，鐵軌列車與轎車一同行駛。（圖／翻攝自維基百科）

日治時期後期由於台灣經濟發展，台灣總督府交通局1937年決定興建公路橋，並於1938年發包廠商開始動工興建，不料1941年後因為戰爭而中止建設，直到國民政府時期，多位議員、當地仕紳提案，要求政府續建橋梁，1952年在美國資助下才重啟工程，並於同年12月25日完工、1953年1月通車。

近年由於中沙大橋、溪州大橋陸續完工通車，台1線縱貫公路改經溪州大橋，西螺大橋1994年改屬縣道145號，並開始禁止行駛大型車輛，轉為供小型車、機車及自行車通行的便橋，2000年曾經因「橋梁老舊」被建議拆除，但在雲林縣、彰化縣政府的努力下，使西螺大橋轉型為觀光大橋，並先後被雲彰2縣列入歷史建築。

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