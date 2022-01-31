她開箱「情趣用品」爽30年！　嬌羞曝幕後真相：玩得好累

▲凱托透露，測試情趣用品並不是一個簡單的工作。（組圖／翻攝自推特／@CaitoEdwina、取自免費圖庫Pixabay）



記者葉睿涵／編譯

情趣用品測試員的工作因為性質特殊，讓不少人存有幻想，覺得這是一份「迷人的工作」，不過擁有超過30年情趣用品測試經驗的凱托（Edwina Caito）最近澄清，要當一名專業的測試員並不簡單，還曝光了她的工作內容。

據LADbible報導，踏入情趣用品測試行業已逾30載的凱托，人稱「情趣用品女爵」，但她入行的過程卻是個意外。凱托是一名有著2個孩子的單親媽媽，她其中一個孩子甚至還患有危及生命的疾病，因此她「純粹是為了養活孩子」才決定步入情趣用品測試行業的。

凱托透露，30年前的一個週末，她趁著孩子到前夫家過夜時，參與了一個情趣用品派對。舉辦派對的女士是一位情趣用品公司的老闆，這位女士在看到凱托在派對上的表現後，決意將她招到旗下，「老闆認為我很有潛力成為出色的銷售員，我的朋友也給我很多鼓勵，甚至還湊錢替我買了初級套件嘗試」。





▲凱托的開箱影片將完整分析情趣用品的所有好壞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

現在已是一名資深測試員的凱托同時也在Bedbible.com分享各式與「性」相關的話題和對情趣用品的評論，不過凱托強調，從事與情趣用品相關的行業並不如外人所想的那麼迷人，「雖然我在收到新玩具時還是會很興奮，但我不會認為『天哪，耶！我今天要手淫了！』，因為我認為這是一項嚴肅的任務」。

凱托解釋，她在收到情趣用品後，會立刻記錄開箱的過程，從包裝開始，一直到玩具包含哪些零件、有什麼重要功能、使用的方便程度、需要充電多久等，全都仔細地一一作分析，「我希望確保我的受眾能在購買前得到有用的資訊」。

之後，凱托也會寫評論、拍照，並拍下影片，「我的開箱最重要的一點就是誠實，無論我喜歡或不喜歡，我都會百分百地告訴你，所以如果你認為情趣用品測試的工作很簡單，那你就大錯特錯了，這些測試超累的」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》