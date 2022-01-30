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帶短褲妹住旅館「聲音太大」被檢舉　特殊身分曝光恐進牢裡過年

▲▼鹽埕分局帶回鴛鴦通緝犯。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲鹽埕分局帶回鴛鴦通緝犯。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名黃姓男子（30歲）28日深夜帶著葉姓女友（27歲）入住高雄鹽埕區一家旅館，但兩人在房內聲音太吵引起其他房客不滿，報警處理，員警趕到現場在房門外就聞到刺鼻的味道，懷疑兩人吸毒要求開門接受盤查，員警清查身分後，發現兩人都是通緝犯，將兩人上銬帶回派出所，兩人則頻頻大呼「五告衰！可能要在牢裡過年了！」

鹽埕警分局建國四路派出所28日晚間10點多獲報，七賢路上一間旅館內疑似有人吸食毒品，警方立刻趕到現場瞭解，發現一間房間內聲音吵雜且傳來陣陣不明濃厚刺鼻味，員警請兩人開門接受盤查，起初黃男應門時心神不寧，對於員警的提問吱吱唔唔、眼神飄忽，員警小電腦一查，發現黃男竟是通緝犯，黃男看躲不掉，只好乖乖交出毒品以及吸食器等證物。

▲▼鹽埕分局帶回鴛鴦通緝犯。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲鹽埕分局員警盤查兩人身分。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

員警隨後對黃男同房身穿短褲的葉姓女友進行身分盤查，竟發現葉女也是通緝犯，而葉女竟不知道自己被通緝了，員警於是將兩人雙雙上銬帶回派出所，訊後分別將兩人移送歸案。

警方調查，黃男是去年11月12日被台南地檢署發布的槍砲彈藥刀械管制條例通緝在案，葉女則是1月26日被高雄地檢署發布毒品危害防制條例通緝，原來她才剛被發布通緝兩天，也難怪完全不知情，兩人原本是歡喜迎接春節連續假期開始的第一天，就遭警方逮捕，這個年恐怕是泡湯了。

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