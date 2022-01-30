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丈夫喝高粱留遺書欲輕生　妻見警背他下山感動落淚

▲▼林男在新北市觀音山涼亭喝高粱酒欲輕生，蘆洲警救援背他下山 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲林男在新北市觀音山涼亭喝高粱酒欲輕生。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子因工作不順導致心情不好，竟獨自外出跑到五股區觀音山上，喝下整瓶高粱酒，留下遺書企圖輕生，妻子發現有異報警，警方最後在登山口涼亭找到男子，但因山上氣溫驟降，男子意識不清，還有員警背負下山，妻子對警方積極作為相當感激。

▼林男喝下整瓶高粱酒留下遺書，趴在涼亭意識不清 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼林男在新北市觀音山涼亭喝高粱酒欲輕生，蘆洲警救援背他下山 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，35歲林姓男子因工作不順意志消沈，時常透露想要輕生；日前許姓妻子發現丈夫失聯，手機關機，擔心他會想不開，於是報警協尋。警方根據車牌以及林男手機最後發話地點開始展開搜索。

在凌晨1時許，他最後發話在新北市觀音山上，警方循線到五股區凌雲路三段風管所登山口的涼亭發現林男，旁邊還留有遺書，當時他喝下一整瓶高粱酒，加上山上入夜氣溫驟降，有失溫跡象，整個人意識不清。

警方擔心林男身體狀況，直接將他背負下山，在山下著急等待的妻子看到丈夫平安無事喜極而泣，對於警方積極幫忙找尋相當感激，也允諾會用愛讓丈夫打消輕生念頭，共同面對解決問題。

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▼蘆洲警救援背他下山 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼林男在新北市觀音山涼亭喝高粱酒欲輕生，蘆洲警救援背他下山 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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蘆洲觀音山輕生高粱酒

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