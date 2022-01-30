回鄉路忘點名！他開出1km才知「母被留休息站」　爆笑反應曝

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞28歲男子羅伊（Roy Muhd）最近一家四口返鄉時，竟意外將61歲的母親遺留在休息站，直到接獲來電後，全家人才驚覺原來母親不在車內，嚇得他們趕緊掉頭，返回休息站接人，但沒想到母親竟一點也不在意，反而還淡定地買了片木瓜來吃，讓他啼笑皆非。

綜合當地媒體報導，羅伊最近和父母、弟弟從柔佛（Johor）驅車返回霹靂（Perak）的家鄉時，在東甲（Tangkak）大道的休息站下車休息。一開始，羅伊讓爸爸和媽媽先去上廁所，等到爸媽回來後，就輪到羅伊下車，而弟弟則一直在坐在後座睡覺。

▲羅伊和爸爸不小心將母親遺留在休息站。（圖／翻攝自TikTok／@roymuhd_）

當羅伊從廁所返回後，負責駕駛的爸爸就擊上安全帶，開車出發了。駛離休息站差不多1公里左右，爸爸的手機突然響了，是個陌生來電。羅伊替開車的爸爸接聽電話後，他們才發現原來是媽媽借用了警方的手機，撥電話給爸爸通知自己被遺留在了休息站。

羅伊表示，他和爸爸接到電話時2人都嚇壞了，「我和爸爸同時轉頭看向後座，才發現媽媽真的沒在車上。」原來，媽媽趁羅伊去上廁所時，沒告知任何人就再一次地下車了，不過爸爸因為戴著帽子，沒注意到媽媽的動靜，坐在副駕駛座的羅伊也沒有注意媽媽不在後方，而和媽媽一起坐在後座的弟弟則全程都在睡覺，才鬧出了這個大烏龍。

羅伊還笑道，爸爸當時很匆忙地立刻折返休息站找人，所幸媽媽在2名巡警的陪同下安然無事，還淡定地買了片木瓜來吃，讓他啼笑皆非。