　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

回鄉路忘點名！他開出1km才知「母被留休息站」　爆笑反應曝

@roymuhd_ Nasib Baik Baru Gerak,Borak2 Tgok Belakang Mak Aku Takde, Tertinggal Kt RNR..Ingatkan Tido,kluar tak bagitau #alkisah #maktertinggalktRNR #fypシ ♬ bunyi asal - ᏒᎧᎩ MUHD ®️

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞28歲男子羅伊（Roy Muhd）最近一家四口返鄉時，竟意外將61歲的母親遺留在休息站，直到接獲來電後，全家人才驚覺原來母親不在車內，嚇得他們趕緊掉頭，返回休息站接人，但沒想到母親竟一點也不在意，反而還淡定地買了片木瓜來吃，讓他啼笑皆非。

綜合當地媒體報導，羅伊最近和父母、弟弟從柔佛（Johor）驅車返回霹靂（Perak）的家鄉時，在東甲（Tangkak）大道的休息站下車休息。一開始，羅伊讓爸爸和媽媽先去上廁所，等到爸媽回來後，就輪到羅伊下車，而弟弟則一直在坐在後座睡覺。

▲▼羅伊和爸爸不小心將母親遺留在休息站。（圖／翻攝自TikTok／@roymuhd_）

▲羅伊和爸爸不小心將母親遺留在休息站。（圖／翻攝自TikTok／@roymuhd_）

當羅伊從廁所返回後，負責駕駛的爸爸就擊上安全帶，開車出發了。駛離休息站差不多1公里左右，爸爸的手機突然響了，是個陌生來電。羅伊替開車的爸爸接聽電話後，他們才發現原來是媽媽借用了警方的手機，撥電話給爸爸通知自己被遺留在了休息站。

羅伊表示，他和爸爸接到電話時2人都嚇壞了，「我和爸爸同時轉頭看向後座，才發現媽媽真的沒在車上。」原來，媽媽趁羅伊去上廁所時，沒告知任何人就再一次地下車了，不過爸爸因為戴著帽子，沒注意到媽媽的動靜，坐在副駕駛座的羅伊也沒有注意媽媽不在後方，而和媽媽一起坐在後座的弟弟則全程都在睡覺，才鬧出了這個大烏龍。

羅伊還笑道，爸爸當時很匆忙地立刻折返休息站找人，所幸媽媽在2名巡警的陪同下安然無事，還淡定地買了片木瓜來吃，讓他啼笑皆非。

►換季優惠了！幫小寶貝治裝就是現在

ET快訊
快訊／桃園0:30發生3.7極淺層地震！中壢人聽巨響驚醒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

回鄉路忘點名！他開出1km才知「母被留休息站」　爆笑反應曝

Google地圖街景「一坨馬賽克」！竟是蘋果CEO住家　打碼原因曝光

台灣旅日12歲張心治成職業棋士！登日本頭條　創現役最年輕紀錄

比世界大戰更致命！西班牙流感「全球6億人中鏢」　近5千萬人死亡

童年吃過最怪的東西！　「超愛狗飼料」怪癖一籮筐網嚇壞

處女膜破了能補嗎？韓版「返校」重現軍人校園性侵　女學生自焚亡

醫生登門被槍擊！日男挾持人質對峙11小時　被捕喊：想拉人一起死

日本暴增近8.5萬人染疫「再創單日新高」　東京連5天破萬

性感人妻「上身中空」賣麵　胸前一條線激洩南半球！客人全嗨翻

異性永遠不會懂的事！　「雞突」有時跟性慾無關

吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘

吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

Sandy世紀婚禮...吳宗憲「又在練肖話」　她「怒搶麥克風」喊：克制一下XD

吳姍儒婚宴會場曝光！　魏如昀、晏柔中超正4伴娘出場

俊昊口誤「期待《衣袖》吻戲」被虧爆　世榮錄影「肚子叫」他問：有人在嗎XD

吳姍儒嫁5年男友！超帥伴郎、超美伴娘一字排開

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

鬼鬼吳姍儒喜酒吃到一半「拉鍊爆開」

回鄉路忘點名！他開出1km才知「母被留休息站」　爆笑反應曝

Google地圖街景「一坨馬賽克」！竟是蘋果CEO住家　打碼原因曝光

台灣旅日12歲張心治成職業棋士！登日本頭條　創現役最年輕紀錄

比世界大戰更致命！西班牙流感「全球6億人中鏢」　近5千萬人死亡

童年吃過最怪的東西！　「超愛狗飼料」怪癖一籮筐網嚇壞

處女膜破了能補嗎？韓版「返校」重現軍人校園性侵　女學生自焚亡

醫生登門被槍擊！日男挾持人質對峙11小時　被捕喊：想拉人一起死

日本暴增近8.5萬人染疫「再創單日新高」　東京連5天破萬

性感人妻「上身中空」賣麵　胸前一條線激洩南半球！客人全嗨翻

異性永遠不會懂的事！　「雞突」有時跟性慾無關

新店槍手／脫名牌衣給街友！帽T殺手遭拒絕　換車不忘拉褲子

傳歌詞給前男友意外獲「超浪漫回覆」　女嚇壞拍片網暴動：快復合

紀梵希家居設計師創作溫暖繪本　可愛兔兔的帽子陪孩子建立自信

德保拉、江少慶翹屁股　投手屁股與成績有關係？

建一半爛尾8年！上百屋主無奈「搭帳篷」入住：實在沒錢租房了

華麗轉身培訓「麟洋」奪台灣首金　羽球教練陳宏麟登《匠人魂》

教召14天「全程野宿」　網轟野炊超硬：第一天就辦不下去

回鄉路忘點名！他開出1km才知「母被留休息站」　爆笑反應曝

只是進房拿東西！黏人喵「隔一道門」悲情哭喊　媽笑：甜蜜負擔

有錢就任性！　富二代兼F1賽車手對女模猥褻揉奶被譙翻

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

國際熱門新聞

警公布「通緝犯照」帥慘！　網秒歪樓

性感人妻「上身中空」賣麵　客人嗨翻

艷妝腐屍雙眼空洞　邪教教母淪木乃伊

喝完媽媽煮的粥　一家五口神秘死亡

打完2劑BNT超害羞　金髮妹：一直激凸

能補處女膜嗎？韓版「返校」軍人性侵女學生

比世界大戰更致命　西班牙流感全球6億人中鏢

異性永遠不會懂！　「雞突」不代表性慾

女學生偷200元衣服　老闆當場剪破她胸罩

28歲男不打疫苗　重症扯呼吸器身亡

8周嬰60處骨折遭虐死　父母嫁禍給醫護

童年最怪的食物！　「愛吃狗飼料」特殊癖超多

Google街景一坨馬賽克　原因曝光

小狗嘴中叼斷腳　泥地挖出女模腐屍

更多熱門

相關新聞

菲律賓開放157國旅客入境免隔離　不含台灣

菲律賓開放157國旅客入境免隔離　不含台灣

菲律賓以海灘風光、潛水活動等聞名於世，然而全球新冠疫情2年以來政府緊閉國門、加上強颱雷伊（Rai）等天災肆虐，導致觀光產業慘澹，如今即將迎來一線生機。菲律賓政府今（28）日宣布，從2月10日後將開放157國已完整接種疫苗旅客入境，從事短期旅遊與商務活動並不需接受檢疫隔離。不過，台灣並未被納入名單。

他追不到人妻輕生　女方成「罪人」遭集體性侵

他追不到人妻輕生　女方成「罪人」遭集體性侵

道路坍塌瞬間曝　路面整片消失吞5車　

道路坍塌瞬間曝　路面整片消失吞5車　

男員工頭埋女同事胸口、嘴對嘴餵葡萄！尾牙挨轟低俗

男員工頭埋女同事胸口、嘴對嘴餵葡萄！尾牙挨轟低俗

搞不定婆媳問題　男哭求警察讓他坐牢

搞不定婆媳問題　男哭求警察讓他坐牢

關鍵字：

馬來西亞東南亞要聞休息站Roy Muhd

讀者迴響

熱門新聞

即／桃園凌晨3.7地震！中壢人聽巨響狂搖嚇壞

坤達踩場吳姍儒婚禮！「超帥婚禮穿搭」曝光

吳姍儒婚禮到一半「鬼鬼禮服拉鍊爆開」！背部大走光

手寫實聯制的人變多！網揭暗黑真相：要過年了

Sandy婚紗拍攝地點曝光！　取消婚宴二進原因暖炸

一夜情「助理妹懷孕」　主管娶了！網罵爆

虎年「6生肖、6星座」財運旺爆！　TOP 1年後加薪了

LINE宣布LINE Lite下月28日後結束服務　網哀嚎：不能訊息同步了

紅鸞星動！　2022虎年3生肖逢脫單好時機　

快訊／安以軒老公遭拘捕！

警公布「通緝犯照」帥慘！　網秒歪樓

小豬羅志祥出席Sandy婚宴　吳宗憲Cue上台

吳姍儒今辦完婚禮「和老公直飛美國」！

獨／Sandy吳姍儒「捧花交棒蘿莉塔」　4人選全女神級

吳姍儒「300萬婚禮菜色」曝光！　魏如萱親自坐鎮廚房

更多

最夯影音

更多
吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘

吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘
吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

Sandy世紀婚禮...吳宗憲「又在練肖話」　她「怒搶麥克風」喊：克制一下XD

Sandy世紀婚禮...吳宗憲「又在練肖話」　她「怒搶麥克風」喊：克制一下XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面