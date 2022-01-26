女租客墜15樓亡「豪宅成凶宅」　屋主求償1217萬吞敗

▲柯姓女子2020年從15樓租處跌落中庭，當場死亡，造成房屋瞬間成為凶宅，屋主事後怒向柯母求償1217萬餘元。（圖／示意圖，與本案無關／Pixabay）



記者林冠吟／台中報導

台中七期一棟豪宅2020年發生一起墜樓命案，一名29歲的柯姓女子從15樓租屋跌落身亡，讓豪宅瞬間成為凶宅，房價因而受損。柯女的房東不甘房價受損，怒向柯母求償1217萬餘元。不過台中地院審理後，判柯母免賠。

29歲從事化妝品網拍事業的柯姓女子，在台中七期重劃區的一處豪宅租屋，未料卻因為心情不佳，同住閨蜜苦勸未果，最終自15樓租屋處不慎跌落中庭，當場身亡，閨蜜見狀嚇壞，立即報警處理。

事後，該棟住宅也變成事故宅，屋主無奈之下只能便宜以4538萬元拋售。據了解，該物件內部裝潢時尚簡約，室內明亮風景又好，主臥室內還有獨立的衣物及化妝間，格局為4房2廳3衛，總坪數114.2坪附車位。

根據實價登陸顯示，該社區15樓的物件上一次的交易時間為2016的8月及11月，分別為118.8坪含車位賣4960萬元，等於每坪41.7萬、約120坪含車位賣4950萬元，等於每坪41.2萬元。對此，以目前售價來看，等於屋主完全沒有賺到，不算裝潢、手續及持有成本，等同賠本出售。事後屋主越想越不甘心，決定向墜樓的柯姓女子母親求償房屋損失，向柯母求償1217萬餘元。

庭審時，柯母則向法官主張，女兒可能是因失足墜樓，而女兒墜落的地點位在豪宅社區的中庭，屋主的房屋效用未減，其物理上的功能亦未欠缺，所受影響僅為房屋的交換價值，屋主主張其所有的房屋因此成為凶宅這點並非無疑。

台中地院審理後指出，認定柯女墜樓身亡出自於其自身意願，在一般社會觀念中已成為凶宅，足以影響市場交易價值。但根據《民法》184條關於侵權行為之保護法益，但此事並未造成屋主房屋外觀形體毀損，或有任何物理性變化，更未造成房屋使用功能減損或喪失，僅造成房屋交易價格減低，或有出租收益減少情形，但此項房屋交易性貶值，是抽象的存在於房屋財產上不利益，僅屬經濟上損失，難認柯女墜樓身亡已違反民法之侵權行為賠償之客體。

法官表示，至於屋主主張柯女墜樓身亡一事，是故意以違背善良風俗的方法損害其利益，柯女明知其所為將造成他的房屋日後難以拋售或出租，卻仍刻意為之；但法官認為，柯女的行為是對生命的無力與無奈，雖然不被社會所贊同，但不至於因此認為柯女違反道德，必須加以譴責，更不至於違反善良風俗，從證人證述來看，也難以認定柯女的行為有對房屋減損價值之直接故意。

法官指出，且柯母亦非柯女的監護人，對柯女並無監督義務，柯母有注意到柯女心情低落，還找來柯女的閨蜜前來和女兒同住，以免發生遺憾，未料卻仍難阻止悲劇發生，難認柯母有任何未盡善良管理人注意義務之情，判屋主敗訴。