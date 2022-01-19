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酸「塔綠班」後3度致歉！禾餘麥酒創辦人疑「再背後捅刀」被抓包

▲▼禾餘麥酒炎上！創辦人酸「塔綠斑」被出征刷　網狂刷百則1星負評。（圖／翻攝其中短片頻道 Together We Film YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

臉書粉專「農藝女孩看世界」為農民發聲，被「禾餘麥酒」創辦人陳相全酸是「塔綠班」，引起網友圍攻，而陳相全19日下午也透過禾餘麥酒的粉專3度道歉。沒想到，「農藝女孩看世界」再度發文表示，陳相全道歉後又在私人群組內說出「綠營側翼」、「霸凌」等字眼，讓她直呼「當街打人，小巷道歉，背後捅刀，真的是品牌行該做的事嗎？」

「長期以來我就是一個農業酸民」，陳相全19日下午透過「禾餘麥酒」粉專三度致歉表示，他利用所學及創業後的實踐，認知到農產過剩若單純依靠政府採購，對台灣的農業健全發展完全沒有幫助，但無奈過去數十年來，無分黨派大都採取類似作法，讓他非常不認同。

▲▼禾餘麥酒炎上！創辦人酸「塔綠斑」被出征刷　網狂刷百則1星負評。（圖／翻攝農藝女孩看世界）

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▲禾餘麥酒創辦人18日留言酸「塔綠班」。（圖／翻攝農藝女孩看世界）

陳相全以水稻舉例，認為國軍弟兄不斷幫忙消化，導致國庫虧損，此舉雖然可以減少農民的損失，卻讓人覺得農業主政機關是否缺乏規劃，「如果生產過剩都要請國營事業、國軍弟兄姊妹處理，那農業的主政機關是否應該改為經濟部跟國防部呢？」

回到近日鳳梨、釋迦被大陸打壓問題，陳相全認為，他不在乎國營事業是否被迫購買，而是不滿農政單位只會老調重彈，「今年可以替釋迦農推銷。那麼明年？後年呢？若不能永續，農民長期的商機與市場又在哪裡？」「這是昨天當下我回文的心境，但我的情緒性發言，是絕對錯誤的。我要再次向農藝女孩以及許多曾經關心我們的朋友及夥伴表達歉意。真的很抱歉。」

陳相全致歉表示，農業應該不分黨派，他對自己撕裂性的言行感到抱歉，「我很難過，也很懊悔，也為我一時衝動的行為感到十分內疚。未來，我會深自檢討，不再有類似的錯誤發言」，「最後，再次向農藝女孩、向大家道歉，對不起，我真的錯了。」

▼禾餘麥酒創辦人陳相全道歉文如下。（圖／翻攝禾餘麥酒臉書）

▲▼酸「塔綠班」後3度致歉！禾餘麥酒創辦人「再背後捅刀」被抓包。（圖／翻攝禾餘麥酒臉書）

對此，農藝女孩19日傍晚時許在臉書發文表示，她看到陳相全道歉後，接到禾餘麥酒在私人群組內傳出的訊息，「當街打人，小巷道歉，背後捅刀，真的是品牌行該做的事嗎？這是別人傳給我，說禾餘麥酒公開道歉，私下卻在群組繼續罵。如果是真的，請問貴品牌粉專公開的道歉文到底算什麼？」

對話截圖顯示，有人以「大家一起聲援在地好酒商！一起五星刷起來」為主題傳訊說，「農委會無力解決鳳梨、釋迦，綠營側翼為了護航無所不用其極，禾餘麥酒創辦人只是諷刺綠營側翼農藝女孩是『塔綠班』就被綠營出征，現在瘋狂刷負評。要比愛台灣，禾餘麥酒比很多嘴巴上說愛台灣的綠營側翼都來的認真，長期照顧台灣本土農民，花了6年復耕大麥，是台灣少數精釀啤酒商（其他都是進口）。不要讓好酒商被政治霸凌，一起刷五星好評，支持在地好酒商。」

對此，農藝女孩表示，賣酒不用仇恨行銷，她也不是民進黨的黨職，長期都在為自己的理念而撰文，「今天許多農藝系的學弟妹，私訊跟我說，他們很多人，每次辦活動買的是禾餘的酒、辦婚宴也叫禾餘的酒，就是抱著一個支持本土雜糧品牌的心在支持，我都也長期推薦這品牌的酒給親友們。發現自己愛本土品牌的心意被糟蹋，大家都很難過。」

「為什麼可以這樣污辱自己的客群，這種商道我真的不懂」，農藝女孩認為，陳相全當初以台大農藝的名號創業，後來的言行卻嘲弄長期挺他的客群，「所以大家才會森77，想要討個說法，卻被說成出征，是不是要面對一下自己犯眾怒的現實呢？」

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