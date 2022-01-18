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20期開放3小時28萬人預約　莫德納最搶手！ 莊人祥喊話：也可選BNT

▲▼為出清即將到期莫德納疫苗，衝高新冠疫苗覆蓋率，衛福部與超商通路全聯家樂福合作，在全台部分銷售據點開設疫苗接種站。免預約隨到隨打，還有禮盒獎品贈送，此舉果然吸引大批民眾前來接種站施打疫苗。圖為家樂福板橋店12/9，民眾排隊等待接種莫德納疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲莫德納疫苗接種，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

趕在農曆年前打追加劑！1922預約平台第20期、春節前最後一輪今早10點開放預約，依照年齡分三階段開放，上午10點與中午12點兩波讓50歲以上民眾預約，統計到下午1點為止，有28.8萬人完成預約，當中超過5成選擇莫德納最搶手。發言人莊人祥表示，本期BNT量能提供較多，如果要打mRNA疫苗，也可約BNT。

第20期疫苗預約。（圖／指揮中心提供）

▲第20期疫苗預約。（圖／指揮中心提供）

1922公費疫苗預約平台第20期提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾，預約接種疫苗追加劑。預約平台相關對象及期程說明如下：

一、施打時程：1月24日至1月30日。

二、符合資格對象：110年11月7日(含)前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/1/30(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。

三、預約分流時程：
(一)65歲以上：1月18日上午10時至1月22日中午12時。
(二)50歲-64歲：1月18日中午12時至1月22日中午12時。
(三)18歲-49歲：1月18日下午2時至1月22日中午12時。

指揮中心提醒，民眾可於預約時段至預約平台進行預約資格查詢，不再另發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制亦請配合依序排隊耐心等候預約，亦可持「COVID-19疫苗接種紀錄卡」(小黃卡)逕至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約接種，或所設置之隨到隨打接種站接種。

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