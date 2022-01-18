台南才女遭酒駕撞飛慘死　兒悲痛發文「下輩子要再做妳兒子」

▲潘男行經西拉雅大橋橫跨慢車道分隔島，撞飛賴姓女子。（圖／民眾提供）



記者崔子柔、林悅／綜合報導

台南16日傳出一起死亡車禍，35歲潘姓男子酒後開車行經善化西拉雅大道時，跨越機車慢車道分隔島，撞上49歲的賴姓女子，導致賴女噴飛倒地，緊急送醫後仍宣告不治。賴女為前新市區區長鄭枝南的大媳婦，其兒子昨日悲痛在臉書發文稱「下輩子要再做妳兒子」。

潘姓男子酒測值達0.39毫克超標，警方依殺人罪、公共危險等罪嫌將他移送，台南地檢署指出，潘嫌酒駕雖非初犯，惟近5年未涉犯酒駕，並非累犯，不符羈押要件，且所犯非本刑 5年以上之重罪，檢察官偵訊後諭令5萬元交保候傳。

▲賴女送醫不治。（圖／民眾提供）



死者賴女為前新市區區長鄭枝南的大媳婦，身為在地藝術家，她在2006年起會到南科管理局幫忙刊物編輯，16日當天為南科管理局局慶，她當時正騎車前往活動現場幫忙拍攝，卻在途中遭到酒駕的潘男撞上慘死。

根據《自由時報》報導，賴女的南管局同事指出，當天遲遲沒等到她來會場，後來得知是車禍意外，實在難以相信，相當惋惜。賴女兒子則在臉書悲痛發文表示，「有好多話跟事情還沒跟妳分享跟妳聊天…下輩子要再做妳兒子」。

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