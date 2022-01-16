寒期輔導調整為線上？　新北：滾動修正

▲疫情擴散，部分學校寒假輔導改為線上上課。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者徐政璿／台北報導

因應新冠肺炎變異株Omicron威脅，近日國內新增COVID-19本土確診病例，新北部分學校已自主將寒期輔導改為「線上課程」。針對寒期輔導是否會全面調整為線上，新北市教育局表示，將依中央流行疫情指揮中心公布之疫情發展及規定持續滾動修正辦理。

新北市教育局表示，新北市近期防疫重點是落實中央防疫管理指引以及本市三級防護健康五原則防疫作為，如校園師生全程戴口罩，使用午餐隔板等措施。

新北市教育局強調，有關學校寒假輔導採實體形式辦理者，務必落實中央、本市相關防疫措施，而教育局將依中央流行疫情指揮中心公布之疫情發展及規定持續滾動修正辦理。

侯友宜日前赴校園巡視學生用餐時，提醒學生用餐前一定要正確洗手，也要安排固定打菜人員協助裝盛，用餐不併桌不共餐、不嬉戲不交談，正確使用隔板，且用餐完畢後，記得落實桌面清潔及消毒。

侯友宜強調，口罩是校園防疫最後一道防線，新北市持續使用隔板防止用餐時飛沫噴濺，用餐後立即佩戴口罩，落實「口罩戴我口，防疫零破口」，守護師生健康。

此外，新北市教育局提醒師生隨時注意自己健康狀況並遵守生病不上班，不入校（園）。在上學（班）前先量測體溫，如出現發燒、呼吸道症狀或嗅味覺異常或腹瀉者則在家休息避免外出。同時，叮嚀家長、孩子寒假期間，減少非必要性聚集活動，避免出入通風不良密閉空間或人潮擁擠場域，以減少病毒傳播，保護自己及他人健康。