第二波海嘯衝擊影片曝！　大浪「湧進教堂民宅」居民狂奔

This family were in church. They’d just finish having choir practice and the tsunami hit pic.twitter.com/DLLFRJ9BAc

記者張靖榕/綜合外電報導

東加王國海底火山14日、15日連續多次噴發後,第二波海嘯衝擊東加的最新影片曝光,海水大量湧入島內,衝進民宅和教堂之中。海底火山引發的海嘯範圍遠及澳洲、日本甚至美國西岸。

▲第二波海嘯衝擊。(圖/翻攝推特)

東加王國居民在海嘯衝上岸前一刻錄下畫面,遠處高浪正滾滾而來,嚇得他們趕緊逃跑。另一則影片則是剛結束教堂禮拜的一家人受困在教堂內,窗外海浪急流湧入,衝擊民居甚至蔓延進教堂內,對這個人口僅10.5萬的王國造成嚴重影響。

海底火山噴發後,澳洲、紐西蘭、斐濟、瓦努阿圖共和國、美屬薩摩亞群島、澳洲自治島豪勳爵島(Lord Howe Island)、澳洲麥覺理島(Macquarie Island)及諾福克群島(Norkfolk Island)、日本、夏威夷及美國西岸均發出海嘯警報。

This is some scary shit in Tonga… Tsunami incoming and already no communication to Island, so people unable to check in with loved ones. Fingers crossed everyone is ok. pic.twitter.com/Vui6DwihUa