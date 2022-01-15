歐洲議會將表決安全暨防禦2決議　納入挺台文字

▲ 歐洲議會2項決議納入挺台文字。（圖／路透）

文／中央社

歐洲議會持續以行動支持台灣，將在2月表決的「共同外交暨安全政策」及「共同安全暨防禦政策」2項年度報告決議案均納入支持台灣文字，力挺歐台投資協定、關切中國軍事及經濟威脅台灣。

根據歐洲議會資訊，2月中旬將在位於法國史特拉斯堡的總部召開全體會議，會議期間將表決包括歐盟「共同外交暨安全政策」（CFSP）以及歐盟「共同安全暨防禦政策」（CSDP）2項年度執行報告決議案。

這2項決議案均納入支持台灣文字，包括強烈主張台灣作為觀察員有意義地參與國際組織會議，以及呼籲歐盟與台灣當局啟動雙邊投資協定（BIA）影響評估、公眾諮詢和範疇界定工作，以進一步深化歐盟台灣雙邊關係。

此外，2項報告也都嚴重關切中國軍事挑釁，強調中國對某些國家和地區趨於好戰的態度令人擔憂，認為歐盟應評估區域衝突對歐盟安全可能產生的後果，以及如何因應。

報告均提到支持台灣，重申中國與台灣的關係應通過對建設性對話溝通；反對任何可能破壞台海現狀的單邊行動；強調兩岸關係的任何改變都不得違背台灣公民的意願。並敦促歐盟及其成員國發揮積極作用，與理念相近的國際夥伴合作，尋求台灣海峽的和平與穩定，並與台灣民主政府建立夥伴關係。

此外歐洲議會也譴責中國對立陶宛和其他歐盟成員國和夥伴的脅迫，並呼籲成員國團結，與民主盟友合作，協助遭脅迫的國家。