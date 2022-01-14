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西堤2幼童客染疫「1家7口與行員同天用餐」、3確診員工都外場

▲西堤牛排中壢中山店清消完成，並依政府規定停業。（圖／翻攝自Google地圖）

▲西堤牛排中壢中山店清消完成，並依政府規定停業。（圖／翻攝自Google地圖）

記者洪巧藍／台北報導

桃園疫情從機場延伸到社區，中壢聯邦銀行染疫行員曾去的西堤餐廳疫情擴大，中央流行疫情指揮中心今（14）日公布，新增3名員工、2名未滿5歲幼兒確診。指揮中心指揮官陳時中說，確診幼兒是家庭一家七口和聯邦銀員工同日用餐，父母初步檢驗陰性，因為潛伏期還要觀察，員工則都是外場工作人員。

▲▼案17630相關確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）

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▲案17630相關確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）

▲▼案17630聚餐場所「西堤」調查及防疫作為。（圖／指揮中心提供）

桃園機場疫情最初集中在機場清潔員，後續發展到手推車員，當中還有一人的妻子為照服員，再進一步傳到其它場域，包含其兒子安親班同學母子、照顧案家家庭、乾妹妹所在電子廠與其家人；另照服員曾去中壢聯邦銀行辦事，該銀行也爆發群聚。

根據指揮中心資料，該銀行於1/7在西堤餐廳舉辦尾牙，目前確診行員有4人曾經同桌，指揮官陳時中今天表示，進一步調查發現西堤已經有5人確診，包含昨天公布的打工高職生，員工已有3人確診，另有2名當天一起用餐顧客，分別是1歲與3歲幼兒。

陳時中表示，西堤餐廳場域昨天已經派防疫醫師會同衛生局進行風險調查，餐廳有預約或者實聯制資料顧客都召回居家隔離安排採檢，目前為止匡列全數員工43人，還有用餐顧客110人，安排採檢、送集中檢疫所，兩名幼兒顧客也是在實聯制與預約名單找到進而檢驗出來。

陳時中也提到，相關同住家人就讀國中小預防性停課一天，這餐廳在13~15號要安排消毒靜置，下午會新增兩個採檢所，一個南園市民活動中心，一個新勢市民活動中心，桃園縣社區累積九個社區採檢站。

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