逛家居店逛一半！噁男竟脫褲躺展示床自慰　女店員目睹尖叫：變態

▲男子躺家居店展示床上自慰，女店員目睹嚇壞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／屏東報導

屏東一名女子在知名居家用品店上班，沒想到工作到一半，卻驚見一名黃姓男子躺在展示床上打手槍，嚇得女子放聲大叫，「有變態」。店內其他人員見狀立刻報警，但黃男到案後卻辯稱，「我只是睡著，感覺在夢遊」，但仍不被檢方採信，並依法將他起訴。法官近日審結，黃男被依法判處拘役40天。

根據判決，黃男2020年10月25日下午3時許跑到知名連鎖居家用品店內，並無視店內還有其他顧客，竟直接躺在展示床上打手槍。當時一名女顧客碰巧經過，目睹了黃男的離譜行徑，嚇得花容失色，大喊「有變態」，其他工作人員見狀立刻報警。

黃男到案後矢口否認犯行，辯稱自己當時雖有躺在展示床上，但並沒有掏出生殖器，也沒有打手槍，「我只是睡著，感覺在夢遊」。不過，女店員指證歷歷，且店內店長也出面證稱，當時女店員表情非常驚嚇。

法官審理後，不採信黃男說法，認為他是智識正常的成年人，竟不顧公共場所他人的感受，僅為滿足自身性慾就公然裸露生殖器，還做出自慰的行為，顯然欠缺自制力，造成目擊者心理驚嚇等，有害社會風氣，最終依公然猥褻罪嫌，判他拘役40天，得易科罰金。全案可上訴。