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紅外搜索跟蹤決戰殲-20　美軍駐日F-15C首掛軍團吊艙

▲▼應對解放軍殲-20戰機，駐日美軍的F-15C戰機首次掛載裝有紅外線搜索跟蹤（IRST）系統的「軍團」吊艙（Legion Pod）。（圖／翻攝自洛克希德‧馬丁官網）

▲裝有紅外線搜索跟蹤（IRST）系統的「軍團」吊艙（Legion Pod）為美軍對抗隱身戰機的利器。（圖／翻攝自洛克希德‧馬丁官網，下同。）

軍武中心／綜合報導

為應對大陸殲-20戰機帶來的衝擊，駐日美軍的F-15C戰機在近期被發現首次掛載裝有紅外線搜索跟蹤（IRST）系統的「軍團」吊艙（Legion Pod）。外界認為，IRST系統是現今對付隱形空中目標最有力的手段之一，F-15C在通過裝備軍團吊艙後，將能在不發出任何電磁輻射的情況下發現中等距離上的空中目標，並實施有效攻擊。

美國《動力》（The Drive）報導，一名日本航空愛好者在近日拍到1架隸屬於駐沖繩嘉手納空軍基地第67戰機中隊的F-15C戰鬥機，在飛行時掛載軍團吊艙。文章強調，軍團吊艙已於2020年取得初始作戰能力，因此出現在前線作戰單位並不稀奇，但此次首先部署在面對中國威脅第一線的嘉手納基地，意義格外不同。

▲▼應對解放軍殲-20戰機，駐日美軍的F-15C戰機首次掛載裝有紅外線搜索跟蹤（IRST）系統的「軍團」吊艙（Legion Pod）。（圖／翻攝自洛克希德‧馬丁官網）

▲在機腹掛載軍團吊艙的F-15C戰機。

由洛克希德‧馬丁（Lockheed Martin）所製造的軍團吊艙是一種即插即用系統，能快速適應不同的飛機，同時也非常適用於裝備美國空軍F-15C戰鬥機，最大目的就是使該機能在越來越不確定的未來空戰中，具有關鍵且重要的被動探測能力。戰時IRST系統掃描飛機前方的空域，發現敵機尾噴管熱信號和氣動摩擦產生的蒙皮發熱，一旦發現目標，便就能進行獨立鎖定或指揮戰鬥機雷達對目標進行鎖定。

值得注意的是，在對抗隱形戰鬥機時，IRST系統的被動探測方式並不會像雷達發射雷達波而易遭敵方發覺，同時也不容易受到電子干擾。近期IRST系統已發展其探測距離可達到中距範圍，並可同時跟蹤多個目標，甚至能把目標數據通過數據鏈傳輸給編隊中的其他飛機，眾多特點讓其成為可幫助非隱身戰機在複雜電磁環境下作戰，以及對抗隱身戰機的利器。

報導進一步指出，未來若與中國發生衝突，美國空軍戰機可能會受到強烈的電子干擾， F-15的雷達探測能力勢必將被削弱，而位在面對中國第一線的嘉手納空軍基地自然成為解放軍打擊首要目標。為應對對方空中的隱身戰機和貼地飛行的隱形巡航導彈，美軍正在加強駐日F-15戰機針對低可觀察目標的訓練，期望能在戰爭期間直接面對威脅。

▼解放軍殲-20隱形戰機。（圖／CFP）

▲解放軍空軍殲-20隱形戰機在珠海航展上進行飛行表演。（圖／CFP）

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