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恐怖「吃嬰宴」製程曝！燉湯、磨粉做人肉膠囊　貴婦為回春趨之若鶩

楊千樺在電影中飾演靠吃人肉餃子回春的貴婦。（圖／翻攝自YouTube）

▲楊千樺在電影中飾演靠吃人肉餃子回春的貴婦。（圖／翻攝自YouTube）

圖文／CTWANT

還記得香港電影《三更2餃子》中，描述楊千樺飾演的富太太為了回春，不惜吃白靈製作的嬰屍餃子來維持青春，過去，馬來西亞媒體曾指控台灣人吃嬰兒，事件甚至在台灣引發熱議，事後證實是大陸藝術家進行的一項表演藝術，純屬烏龍。

大陸、香港確實有所謂的「吃嬰胎」。（示意圖，非當事人／百度）

▲大陸、香港確實有所謂的「吃嬰胎」。（示意圖，非當事人／百度）

不過《壹週刊》曾經報導過，大陸、香港確實有所謂的「吃嬰胎」，但所有知悉的人都三緘其口，因為這除了觸法同時也是禁忌。報導指出，在大陸廣東有不少老饕，把吃嬰兒當成冬令進補的食材。他們透過管道，購入墮胎的死嬰，甚至足月的活胎，再以中藥材燉煮成「嬰屍湯」聲稱能壯陽、美容、回春。

人肉膠囊。（圖／翻攝自YouTube）

▲人肉膠囊。（圖／翻攝自YouTube）

除了嬰屍湯，南韓SBS電視台也曾以專題節目《驚人曝光》，爆料市面上流竄的「人肉膠囊」，原來，這些膠囊內的粉末並不是藥物，而是將「死掉嬰兒」或是「死胎」磨成粉末後，裝入而成，除了具有回春補身功效外，還有減肥效果。

根據報導，這個在南韓境內流傳的「人肉膠囊」，是透過大陸不肖業者走私販售，報導除了親自向中韓兩國的中藥商探訪外，還找到從事藥材貿易相關人士，卻一無所獲，只查到了「胎盤膠囊」這款非法藥品。

報導引述藥材商的說法，胎盤膠囊必須透過關係特別下訂，源頭就是大陸婦產科醫院，取得過程是先和醫生談好價碼後，由護士拿著一大包塑膠袋在醫院外交貨，塑膠袋內裝的，就是孕婦生產後的胎盤。

胎盤膠囊必須透過關係特別下訂，源頭就是大陸婦產科醫院。（圖／翻攝自YouTube）

▲胎盤膠囊必須透過關係特別下訂，源頭就是大陸婦產科醫院。（圖／翻攝自YouTube）

一般來說，胎盤約可以製作成2百顆到5百顆膠囊，價格大約在100人民幣上下，號稱能夠「補氣」活化器官，讓許多身體不好的人趨之若鶩，SBS電視台記者事後透過多方牽線下，找到了專門製作「嬰屍膠囊」的業者。

這些製作嬰屍膠囊的業者隱藏在一般民宅，他們從醫院取得死掉或者被拋棄的嬰屍後先進行冷凍，等接獲訂單後才會製作，製作過程，先將嬰屍解凍後烘乾並放進微波爐煮熟，再丟進磨製成藥粉的機器內，之後再將這些粉末放入膠囊中賣出。

業者透露自己的朋友也都在吃，服用後身體真的有好轉，才會更多人開始來買，節目事後也將這些膠囊進行化驗，內容物竟和人類DNA序號吻合度，高達99.7％到99.9％，報導還指甚至透過肉眼就可辨識出人類毛髮參雜其中，令人毛骨悚然。

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