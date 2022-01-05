不爽海鮮直播主欠10萬半年不還　高雄賓士3煞深夜怒揮鐵條砸車

▲不爽10萬被欠半年，高雄賓士3煞怒砸車洩恨。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名張姓男子向陳姓友人借錢後，對方陳姓男子不滿張仍有10萬元未還，4日晚間夥同2名友人到張男家中砸車洩憤。張男深夜聽到一陣敲打聲，出門一看才發現停放在騎樓的自小客車車窗、擋風玻璃被砸毀。警方獲報到現場時，掌握涉案車輛以車追人，案發2小時內就逮到主嫌陳男等3人，全案訊後依妨害秩序、毀損罪送辦。

新興分局4日深夜11點半多，接獲29歲的張男報案表示，他4日晚間在家中突然聽到一陣敲打聲，出門即見到3名嫌疑人搭車逃離現場，隨後發現停在騎車的自小客車車窗、擋風玻璃遭人砸毀。

▲高雄賓士3煞怒砸車洩恨後，火速搭車逃離現場。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方隨後立即組成專案小組全力偵辦，經調閱過濾監視器影像後，掌握涉案車輛以車追人鎖定特定對象，迅速在案發2小時內，循線查緝涉案主嫌25歲的陳男以及共犯27歲的鍾男、26歲的鄭男到案。

▲▼不爽10萬被欠半年，高雄賓士3煞怒砸車洩恨，2小時就遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，被害人張男曾是網路直播主，在販賣泰國蝦，但因為先前需要資金周轉，就向主嫌陳男借了20萬元，雖然陸續有還了10萬元，但近半年來不再還錢，陳因此心生不滿。得知張近期回到高雄後，便夥同友人鍾男與鄭男砸車。

當晚主嫌陳男等3人駕駛賓士車來到被害人張男的住家，隨手拿張男放在騎樓的鐵條砸毀車窗、擋風玻璃後，就搭車逃離現場。偵訊後將全案依妨害秩序、毀損罪移送高雄地檢署偵辦。